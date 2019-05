Copa HB20 acontece neste domingo em Londrina

Uma das categorias mais acessíveis do automobilismo brasileiro, parte do calendário oficial da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), confirma patrocínio da Movida

Neste domingo, 2/6, ocorre no autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, a segunda etapa da Copa HB20, a mais nova competição do automobilismo brasileiro. Para quem quiser curtir a competição, que acontece junto com a Copa Truck e a Mercedes-Benz Challenge, os ingressos são a partir de R$40,00. Considerada uma das categorias mais acessíveis do cenário nacional, a disputa que envolve 25 pilotos, tem a chancela da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e conta pontos para o ranking “Capacete de Ouro”, premiação que homenageia os destaques e as revelações do esporte no País.

Nesta última semana, a competição recebeu um reforço de peso, com a confirmação do apoio da locadora Movida para a competição. “Decidimos fechar o patrocínio máster com a Copa HB20, pois é um campeonato com o perfil muito semelhante ao da Movida, focado na satisfação de quem usa o serviço. Da mesma forma que acontece com os nossos clientes, os pilotos precisarão apenas sentar no banco e acelerar”, comenta Charles Sperandio, Diretor de Marketing da Movida.

Este é um campeonato ideal para quem pretende iniciar no automobilismo, pois além de ser financeiramente mais vantajoso na comparação com outras competições, a organização oferece toda a assistência ao piloto. Para participar da temporada completa é preciso investir cerca de R$ 200 mil por ano, o que inclui a preparação do carro em cada etapa, suporte de pista com mecânicos, engenheiros e telemetrias, um jogo de pneus, combustível, logística do veículo e estrutura em pista e autódromo.

Durante o ano de 2018, o hatch de competição foi testado com base na versão de série com motor 1.6. O trabalho de desenvolvimento teve a participação direta dos pilotos Daniel Kelemen, Rafael Lopes e Fabiano Cardoso, que rodaram milhares de quilômetros considerando os testes e as participações no Campeonato Brasileiro de Turismo Nacional, em que os protótipos apresentaram excelente desempenho e nenhuma quebra de motor.

A gestão da Copa HB20 é feita pela H-Racing, empresa criada em parceria com o executivo Daniel Kelemen, concessionário Hyundai e presidente da Associação dos Concessionários da Marca – ABRAHY. A H-Racing tem a responsabilidade de preparar e manter os veículos de competição, assim como prestar todos os serviços dedicados aos pilotos a cada etapa.

Calendário 2019

As etapas da Copa HB20 são realizadas aos finais de semana no formato “rodada dupla” para os carros, ou seja, haverá duas corridas que irão garantir o mesmo número de pontos na classificação geral. A meta é reduzir custos, já que os pilotos utilizarão as mesmas estruturas e logísticas, sem prejudicar o lado esportivo do campeonato.

A competição teve início no dia 24 de abril em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e terá um total de oito etapas ao longo pelo Brasil, que devem acompanhar o calendário da Copa Truck. E, além da estrutura de ponta, a categoria conta com divulgação, transmissão de TV ao vivo e via live streaming nas redes sociais.

Confira as próximas etapas:

· 02/06 – Londrina – PR

· 14/07 – Curvelo – MG

· 18/08 – Santa Cruz do Sul – RS

· 06/10 – Tarumã – RS

· 27/10 – Curitiba – PR

· 24/11 – Goiânia – GO

· 08/12 – São Paulo - SP

Para conferir o calendário do campeonato, comprar ingressos e obter mais informações, acesse o site oficial https://www.hyundai.com.br/copahb20.html

Paulo Mathias/Asimp