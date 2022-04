Copa Norte/Noroeste de Taekwondo será realizada em Londrina neste final de semana

Estimativa da organização é que 250 atletas participem do torneio neste sábado (23) e domingo (24); evento conta com apoio da Prefeitura

Londrina sedia neste sábado (23) e domingo (24) a Copa Norte/Noroeste de Taekwondo. O evento é uma realização anual da Federação Paranaense de Taekwondo, e esta será a 37ª edição, com organização da Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Academia Madureira. Cerca de 250 atletas se inscreveram e farão as disputas no Ginásio de Esportes do Sesc Londrina Norte, que fica na Avenida Saul Elkind, 1.555, Conjunto Vivi Xavier.

A Prefeitura apoia a 37ª Copa Norte/Noroeste de Taekwondo, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL). E o público está convidado para comparecer e conferir as disputas, no Sesc Norte.

O presidente da Federação Paranaense de Taekwondo, Ricardo Luis Zimmer, explicou que o resultado da Copa Norte/Noroeste de Taekwondo contará pontos para o ranking estadual e Geração Olímpica. “Pela manhã, competem as categorias Fraldinha e Mirim, com atletas até 8 anos de idade, e Infantil, tanto masculino como feminino, até 11 anos. No período da tarde, teremos as lutas das categorias Cadete, Juvenil, Sub-21, Adulto e Master. Nestas categorias, estão inscritos os atletas na faixa de 12 a 45 anos”, detalhou.

Para o presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Marcelo Oguido, a atual gestão está focada em atrair cada vez mais eventos esportivos para a cidade. “Sabemos que isso movimenta a economia local e mobiliza as associações e entidades esportivas. Ainda esse ano, teremos a segunda edição do Paraná Combate; estamos atuando para ter na cidade torneios de lutas para que nossos atletas possam treinar, se aperfeiçoar e competir dentro de casa”, citou.

Oguido acrescentou que, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE), o Município patrocina várias entidades e associações esportivas, que organizam esse e outros eventos. “Além disso, também damos apoio à realização de campeonatos em Londrina. Queremos um calendário de eventos bem completo, movimentando cada vez mais o setor esportivo e a torcida de Londrina”, finalizou.

