Copa Truck: Débora Rodrigues celebra aniversário e avisa: quero taça!

O dia é de celebração na equipe AM MotorSport. Sua mais nova integrante está celebrando mais um ano de vida e, pela primeira vez, a celebração é com o time da estrela dourada. A paranaense Débora Rodrigues chega aos 51 anos com a mesma vontade de conquistas de quando iniciou nas corridas de caminhões, há 20 anos.

As duas primeiras etapas da temporada serviram de prova para este desejo de conquistas. Débora Rodrigues conquistou um quinto lugar em Goiânia e um terceiro lugar em Campo Grande, o que lhe deixou na quarta posição na Copa Centro-Oeste.

“É uma nova fase com a equipe AM Motorsport e o caminhão Mercedes-Benz. Subir no pódio é uma sensação maravilhosa e eu estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo”, celebrou a única mulher a pilotar um caminhão na Copa Truck.

Na próxima semana a categoria desembarca em Londrina para a abertura da Segunda Copa e a busca por mais três pilotos para a Grande Final. Débora Rodrigues só tem um pensamento: a taça.

“Ficar no pódio é bom, receber a premiação da etapa e tomar banho de champagne. Mas, agora, estou ficando mal acostumada e quero uma taça para entrar na disputa pelo título. Tenho certeza que com todo o trabalho que a equipe está realizando essa possibilidade está cada vez mais real”, comenta a piloto do caminhão #7 da AM MotorSport.