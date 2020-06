Copa Truck terá largada neste fim de semana e a SFI CHIPS estará no grid com Paulo Salustiano

Após quase três meses de espera, o campeonato começará por Cascavel (PR), sem público e dentro de um protocolo rígido e de segurança, devido à pandemia. As duas corridas serão transmitidas pela Sportv2

A espera acabou. Será dada largada neste fim de semana, 27 e 28/6, para a temporada 2020 da Copa Truck, que começa por Cascavel, no Paraná. O palco da disputa será o Autódromo Zilmar Beux que, desta vez, não contará com a presença do público e terá um protocolo rígido de segurança e conduta, firmado entre a Prefeitura de Cascavel, a Vigilância Sanitária e a Secretaria de Saúde. O piloto oficial da Volkswagen (R9 Competições), Paulo Salustiano #55, neste ano, conta também com a patrocínio da SFI CHIPS, líder no segmento de preparação eletrônica de veículos à diesel. Salustiano não vê a hora de voltar a acelerar.

“A expectativa e a ansiedade são grandes, ficamos muito tempo parados. Mas estar reiniciando os trabalhos dentro do automobilismo brasileiro é motivo de orgulho e estou bem animado. O calendário foi reduzido, mas tenho certeza que será um grande campeonato”, afirma Salustiano, que no ano passado, na etapa de Cascavel, fez o 2º tempo na corrida 1 e cravou o melhor tempo na corrida 2. Em 2019, o piloto fechou o campeonato em 3º, após uma temporada de disputas acirradas e sempre brigando com os ponteiros.

Salustiano pilotará nesta temporada o mesmo VW Constellation #55, com motor e chassis MAN, que teve um desempenho exemplar e se mostrou competitivo durante todas as corridas. “Nosso treino no início de março, antes da pandemia, foi muito produtivo. Andamos forte e foi essencial para os ajustes e configurações que vamos correr neste fim de semana”.

Sobre a nova parceria o piloto paulista ressalta: “Estou muito orgulhoso de levar a marca da SFI CHIPS no meu caminhão este ano. Diante de tantos pilotos do grid fui escolhido para representar a marca e isto me honra demais. Medina é um visionário e vamos trabalhar arduamente para retribuir com bons resultados para SFI CHIPS e todos os demais parceiros”.

O diretor da SFI CHIPS, Márcio Medina, é um amante do automobilismo e um grande incentivador do esporte a motor, sobretudo no off-road, onde patrocina os principais campeonatos e provas nacionais, como o Sertões, a maior prova off-road das Américas. “Salustiano é um piloto com características que representam muito bem nossa marca, é arrojado, rápido, tem uma pilotagem agressiva. Nossa aposta foi certeira e estamos muito felizes com essa parceria que temos certeza que só nos trará alegrias”, destaca o empresário. Para Medina, essa parceria aumenta ainda mais a expertise da SFI CHIPS, trazendo um conhecimento de campo ainda mais profundo. “Essa troca de experiências com pilotos e equipes oficiais da Copa Truck é um processo fundamental para desenvolvimento dos nossos produtos, como fazemos com os demais segmentos em que atuamos”, completa.

O fim de semana será de rodada dupla. No sábado, a corrida 1 será a partir das 16 horas, já no domingo, a corrida 2 começa às 13 horas. Ambas serão transmitidas ao vivo pela Sportv2.

Trajetória no automobilismo – Paulistano, 36 anos, Paulo Salustiano é piloto profissional da R9 Competições/Volksvagen desde 2019. Começou no automobilismo em 2001. Competiu na Fórmula Renault, onde foi um dos mais vitoriosos na categoria, depois Fórmula 3. A partir de 2004 foi para Stock Car Light e conquistou um vice-campeonato até ir para a categoria principal do automobilismo nacional, a Stock Car, defendendo a equipe Full Time Sports. Em 2010 recebeu um convite para pilotar caminhões, quando trocou os carros pelos brutos e não parou mais. De lá para cá são oito temporadas competindo com os pesados. Já pilotou várias marcas e foi duas vezes vice-campeão na extinta Fórmula Truck pela ABF Mercedes-Benz (2015 e 2016), até chegar a piloto oficial da Volkswagen.

Mércia Suzuki/Asimp