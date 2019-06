Copa Truck vê piloto da casa dominar treinos em Londrina

Leandro Totti lidera as duas sessões livres, mas não tem vida facilitada por Wellington Cirino em duelo de paranaenses nesta sexta-feira.

O primeiro dia de atividades da Copa Truck para a etapa de Londrina começou favorável para o piloto da casa, Leandro Totti, que dominou as duas sessões de treinos livres disputadas ontem (31) no Autódromo Ayrton Senna.

Com o Mercedes-Benz #73, o "Marvado", como Totti é chamado, registrou a marca de 1min37s802 e terminou apenas 0s240 à frente de Wellington Cirino, outro piloto paranaense - de Francisco Beltrão -, em um dia que contou com uma ameaça constante de chuva, algo que felizmente, para pilotos e equipes, não aconteceu.

"O caminhão está muito bom e correr em casa impulsiona a gente mais ainda. Mas ainda não está nada decidido e começa a valer a partir de hoje com a classificação", comentou Totti. "Estou bastante confiante que o caminhão está bom para o classificatório", resume Cirino, que também representa a Mercedes-Benz.

Com o terceiro melhor tempo apareceu Beto Monteiro, que levou um susto de manhã quando apareceu sem o seu Volkswagen #88 nos boxes. "Tivemos um problema de cardã, que foi facilmente resolvido e o terceiro lugar, a três décimos do Totti, mostra que estamos competitivos aqui nesta pista", comenta o campeão da Primeira Copa, que fará jornada dupla no fim de semana, correndo na Copa Truck e na Copa HB20.

André Marques, da Mercedes-Benz, e Paulo Salustiano, da Volkswagen, fecharam a lista dos cinco melhores dentro do mesmo segundo do mais rápido, um sinal de que teremos um sábado bastante competitivo pela frente. Quem não teve um dia bom foi Felipe Giaffone, à volta com dificuldades em seu Iveco e ficou em 19º dos 22 que treinaram nesta sexta-feira.

Setores esgotados e transmissão online

A organização da Copa Truck informou neste sábado que dois setores de ingressos já estão esgotados: Arena Truck e Credencial Fã-Truck. Ainda restam ingressos para o Paddock e para o setor da Caixa D'Água, que estarão à disposição para venda a partir de sábado somente nas bilheterias do autódromo.

Neste sábado a Copa Truck faz mais um treino livre a partir das 8h50, enquanto a tomada de tempos será exibida ao vivo às 12h20 nas plataformas digitais da categoria (facebook.com/copatruck e youtube.com/copatruck).

Confira os tempos de ontem em Londrina:

1. Leandro Totti (Mercedes-Benz), 1min37s402

2. Wellington Cirino (Mercedes-Benz), 1min38s042

3. Beto Monteiro (Volkswagen), 1min38s104

4. André Marques (Mercedes-Benz), 1min38s525

5. Paulo Salustiano (Volkswagen), 1min38s666

6. Renato Martins (Volkswagen), 1min39s025

7. Roberval Andrade (Mercedes-Benz), 1min39s123

8. Debora Rodrigues (Mercedes-Benz), 1min39s335

9. Luiz Carlos Zapellini (Volkswagen), 1min40s341

10. Maikon Lauck (Mercedes-Benz), 1min40s491

11. Jaidson Zini (Iveco), 1min40s518

12. Adalberto Jardim (Ford), 1min40s528

13. Luiz Lopes (Iveco), 1min40s587

14. Pedro Paulo (Mercedes-Benz), 1min41s757

15. Fabio Carvalho (Iveco), 1min42s678

16. Clodoaldo Monteiro (Volkswagen), 1min42s869

17. José Augusto Dias (Volkswagen), 1min43s766

18. Fabio Fogaça (Ford), 1min47s244

19. Felipe Giaffone (Iveco), 1min47s533

20. Regis Boessio (Volvo), sem Tempo

21. Djalma Fogaça (Ford), sem Tempo

22. Djalma Pivetta (Iveco), sem Tempo

Programação dos próximos dias:

Sábado (1)

08h10: Classificação - Copa HB20

08h50: Treino Livre 3 - Copa Truck

10h10: Treino Livre 4 - MBC CLA AMG

10h50: Treino Livre 3 - MBC C250

11h30: Treino Livre 5 - MBC CLA AMG e C250

12h20: Classificação - Copa Truck

13h45: Corrida 1 - Copa HB20

14h25: Classificação - MBC CLA AMG

14h50: Classificação - MBC C250

15h20: Ação Promocional Speed Truck

16h00: Visitação aos Boxes

Domingo (2)

08h05: Warm-Up - Copa Truck

08h25: Warm-Up - MBC CLA AMG e C250

08h45: Warm-Up - Copa HB20

09h00: Visitação aos Boxes

09h00: Ação Promocional Speed Truck

10h20: Desfile dos Pilotos

11h00: Corrida 1 - Copa Truck

12h10: Corrida 2 - Copa Truck

12h50: Corrida Mercedes Benz-Challenge

14h20: Corrida 2 - Copa HB20

Asimp/ Copa Truck