Copa Truck visita Londrina pela primeira vez em junho

Etapa dos dias 1 e 2 de junho também conta com a visita da nova Copa HB20 e dos supercarros do Mercedes-Benz Challenge; venda promocional com ingressos a partir de R$ 32 vai até dia 31/5.

A cidade de Londrina recebe pela primeira vez nos dias 1 e 2 de junho os brutos da Copa Truck, que faz sua estreia na segunda maior cidade do Paraná trazendo junto duas novidades: os supercarros do Mercedes-Benz Challenge e a Copa HB20, mais novo campeonato do automobilismo brasileiro.

Vinda de uma decisão de título, a Copa Truck abre uma nova disputa em Londrina com todos os pilotos partindo do zero e a presença de mais de 20 caminhões no grid de largada - a previsão é de pelo menos 23 máquinas. Já as supermáquinas do Mercedes-Benz Challenge retornam ao Autódromo Internacional Ayrton Senna após um ano distante com os modelos CLA 45 AMG e C250.

Além dos caminhões e das supermáquinas, os fãs paranaenses poderão ver pela primeira vez também a nova Copa HB20, que utiliza os modelos de rua da Hyundai e fez sua estreia na etapa anterior em Campo Grande, proporcionando duas grandes corridas que levantaram o público. Totalizando as três categorias, serão mais de 60 carros na pista neste fim de semana.

Compra antecipada online até 31/5 rende desconto

Um dos destaques do evento, além das ações de pista, é a compra antecipada com preços promocionais por meio do site oficial da categoria (www.copatruck.com.br). Nesta venda, que vai até o dia 31 de maio (sexta anterior à corrida), o valor da Arena Nação Truck cai de R$ 40 para R$ 32 com direito à visitação os boxes na tarde do sábado após os treinos de classificação do dia. Neste setor, menores até 12 anos não pagam ingresso para esta área - é obrigatória a apresentação do documento original do menor e do responsável neste caso.

A Credencial Fã-Truck, que também dá direito à visitação aos boxes no domingo, cai de R$ 90 para R$ 81 até 31/5, enquanto a Credencial Camarote Paddock, com direito a alimentos e bebidas, desce de R$ 220 para R$ 180. Menores até 16 anos necessitam de credencial, para estes setores, e deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis, portando documento com foto.

Nas compras após 31/5 e nas bilheterias do autódromo serão cobrados os valores cheios (Arena Nação Truck – R$40, Credencial Fã-Truck – R$ 90 e Camarote Paddock – R$ 220). Até lá, as entradas estão disponíveis para venda exclusivamente no site da categoria www.copatruck.com.br, sem taxa de conveniência.

Assim como no ano passado, Copa Truck segue com o formato de show, proporcionando ao público um domingo de diversão para a família - o que é visto como um dos grandes diferenciais do evento. "Londrina é uma cidade que respira automobilismo e nossas redes sociais receberam milhares de mensagens nos últimos anos pedindo uma etapa. Neste ano deu certo e pretendemos entregar um evento à altura do entusiasmo de todos, com muitas atrações dentro e fora da pista" conclui Vanda Camacho, diretora geral da Mais Brasil, organizadora da Copa Truck.

Importante: não será permitida a entrada de pessoas portanto armas de qualquer tipo, foguetes, objetos cortantes ou contundentes ou quaisquer outros que possam causar ferimentos a terceiros, bem como alimentos e bebidas.