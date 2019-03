Corrida diurna 2019 da Unimed Londrina está com inscrições abertas

Interessados devem se inscrever no site oficial do evento

A Unimed Londrina já iniciou as inscrições para etapa day das Corridas Unimed Inspira 2019. Os interessados devem se inscrever no site oficial do evento: www.corridasunimedinspira.com.br/day. Esta edição conta com 1.500 vagas para pessoas interessadas em correr 4 km ou 8 km, participar da caminhada (2,7 km), cãominhada (2,7 km) ou da corrida kids (500 m).

O tão esperado kit de brindes está com novidades. Os inscritos receberão uma camiseta, medalha (etapa day), mochila, copo porta-salada e bandana para o cachorro que participar da cãominhada.

O primeiro lote, válido até o dia 09 de março, tem valor de R$ 55,00 (mais taxa para emissão do boleto) para médicos cooperados e cliente da Unimed Londrina e R$ 70,00 (mais taxa para emissão do boleto) para os demais públicos. O valor do segundo lote, vigente até o dia 27 de março ou quando atingir o limite de inscrições, é de R$ 65,00 (mais taxa para emissão do boleto) para médicos cooperados e clientes e R$ 80,00 para demais interessados.

A organização oferece um valor especial para quem se inscrever nas duas etapas (day e night): para clientes e cooperados, o valor é de R$ 95,00 (mais taxa para emissão do boleto), e demais públicos, R$ 125,00 (mais taxa para emissão do boleto). As inscrições se encerram quando o site registrar 1.500 inscritos para etapa day.

Além das provas em si, haverá alongamento e aquecimento no gramado do aterro para todos os presentes. A equipe da Unimed Londrina estará fazendo aferição de pressão, teste de glicemia e orientações de saúde. As pessoas que quiserem poderão fazer pilates e quick massage, participar da escalada e de outras atividades disponíveis. Haverá também espaço kids e arena pet, além de uma academia para bebês.

A etapa day das Corridas Unimed Inspira 2019 será no dia 31 de março, domingo, a partir das 8 horas, no aterro do Lago Igapó II.