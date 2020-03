Corrida diurna Unimed Inspira 2020 está suspensa

Decisão atende as recomendações das autoridades de saúde e do governo do estado

Indo ao encontro às orientações das autoridades de saúde e ao decreto do governo do Estado do Paraná, a Unimed Londrina suspendeu a realização da corrida Unimed Inspira - Etapa Day para evitar aglomerações e amenizar o contágio do novo coronavírus. O evento estava programado para o dia 26 de março, no Lago Igapó, e até o momento uma nova data não foi definida.

Quem já se inscreveu para as provas terá a vaga garantida para a nova data. Já os inscritos que não puderem ou não quiserem participar na nova data podem solicitar o reembolso do valor da inscrição acessando o site da Central de Corridas (https://www.centraldacorrida.com.br/corridas-unimed-inspira-2020-etapa-day/).

As vagas para o evento já estão esgotadas, mas caso haja desistência a organização abrirá novas inscrições.

As Corridas Unimed Inspira acontecem duas vezes por ano e reúnem em média duas mil pessoas em cada edição.