Corrida virtual do Dia C arrecada R$ 15 mil em dinheiro e quase duas toneladas de alimentos

Realizado pela Unimed Londrina, Integrada e Sicoob, evento destinará as doações para entidades beneficentes

Para comemorar o Dia do Cooperativismo (Dia C) e valorizar uma vida mais saudável e responsável socialmente, as cooperativas Unimed Londrina, Integrada e Sicoob realizaram juntas a corrida virtual do Dia C nos dias 3 e 4 de julho. Ao todo, 810 atletas participaram do evento, que arrecadou 1,837 kg de alimentos e R$ 14.703,82 em dinheiro. Este valor é referente ao pagamento das inscrições e os alimentos foram entregues pelos participantes na retirada do kit do atleta.

Cada cooperativa destinará o dinheiro e os alimentos arrecadados para as instituições beneficentes parceiras. A Unimed Londrina, por exemplo, atenderá a Associação Cristã Projeto Lucas e o Núcleo Espírita Irmã Scheilla.

Segundo a gerente de Sustentabilidade da Unimed Londrina e uma das organizadoras do evento, Fabianne Piojetti, o resultado das doações reforça o lado social de cada participante. “A pandemia acabou prejudicando a renda de muitas famílias, e saber que, além de cuidarem da saúde própria, os atletas também passaram a cuidar do bem-estar da comunidade ao aceitarem a proposta social do evento na hora da inscrição prova que todos estão no mesmo caminho de promover o bem sempre”, valoriza a gerente.

Para manter a segurança em plena pandemia, os participantes puderam escolher qualquer percurso e horário dos dias 3 ou 4 de julho para realizar a prova. Na data escolhida, o atleta percorreu a distância selecionada na inscrição, registrou o tempo da sua prova por meio de um aplicativo de corrida e validou seu desempenho enviando o print do resultado do app ao QR Code ou link disponibilizado no número de peito.

Para categoria adulta, foram 5 km (iniciante), 10 km (avançado), 21 km (meia-maratona) e 42 km (maratona) de distância. Já para as crianças, 800 metros.

O evento também foi destinado aos pets. Uma inscrição especial com direito a bandana no kit foi disponibilizada para os interessados.

A organização disponibilizou vários pontos de hidratação e cobertura fotográfica durante a corrida para os atletas aproveitarem ao máximo a experiência do evento.

Asimp/Unimed