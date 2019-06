CPVP: Londrina fecha etapa histórica do Circuito Paranaense de Vôlei de Praia

A segunda etapa em Londrina encerrou no domingo (09.06).

A segunda etapa do Circuito Paranaense de Vôlei de Praia que encerrou no domingo (09.06) em Londrina merece o status de histórica não apenas pelo número recorde de participantes, que foram 83 duplas, mas pela infraestrutura oferecida pela cidade. Além do excelente espaço das quadras preparado no Aterro do Lago Igapó, cartão postal da cidade, a organização local montou uma equipe especializada para realizar atendimento fisioterápico aos atletas.

“Os profissionais da Clínica Trata e dos acadêmicos do curso de Fisioterapia, da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e da Unifil fizeram os atendimentos durante toda a competição. Poder oferecer esse tipo de serviço aos atletas sempre foi cogitado pelo município e estamos muito felizes de ter dado certo nesta etapa”, comentou a responsável pelo vôlei de praia de Londrina, Lolô.

A etapa, que teve participação de duplas paraguaias e até uma atleta venezuelana, encerrou com Maringá no topo do pódio da categoria adulto em ambos os naipes, Curitiba e Londrina na categoria Sub-19 e Curitiba e Paranaguá na Sub-17. Confira abaixo a classificação.

Este ano a Federação Paranaense de Voleibol (FPV) vai realizar seis etapas classificatórias ao longo do ano, além da final que será o Superpraia com as 10 melhores duplas do Circuito. Além de Ubiratã e Londrina, as demais sedes também já foram definidas: Paranaguá, em agosto; Terra Roxa, em setembro; Itaipulândia, em outubro; Guaratuba, em outubro; Jacarezinho, em novembro e Foz do Iguaçu, em dezembro. A etapa que seria realizada em Chopinzinho foi adiada para o segundo semestre em data ainda definida.

O calendário também prevê a realização de torneios open nas categorias Sub-15, Sub-21, em julho e Máster, em novembro e dezembro. Os eventos da base serão realizados em Nova Esperança e, do Máster, a primeira etapa na região Oeste (São Miguel do Iguaçu ou Cascavel) e a segunda acontece em Curitiba.

Adulto masculino

1º Eduardo/Jhonatan - Maringá

2º Gonzalo/George - Paraguai

3º Mumu/Gustavo – Maringá

Adulto feminino

1º Joice/Duda - Maringá

2º Giuli/Laura - Paraguai

3º Laene/Nicolly – Foz do Iguaçu

Sub-19 masculino

1º Gustavo/João - Curitiba

2º Mumuzinho/Patrick - Maringá

3º Matheus/Gustavo – Maringá

Sub-19 feminino

1º Gabriela/Nathalia - Londrina

2º Mel /Julia - Curitiba

3º Bruna/Manu - Curitiba

Sub-17 feminino

1º Julia/Bruna - Curitiba

2º Luana/Giovanna - Paranaguá

3º Lorena/Beatriz – Londrina

Sub-17 masculino

1º Guilherme/Marlon - Paranaguá

2º Colombo/Milsone - Curitiba

3º Heitor/Abdineas - Londrina