De olho em calendário da CBAt, Londrina Atletismo intensifica treinos

Comissão técnica se organiza com datas informadas pela entidade máxima da modalidade. Preparação segue em modo “home training”

O Projeto Londrina Atletismo recebeu com bons olhos a divulgação do calendário de competições do segundo semestre pela Confederação Brasileira de Atletismo. A equipe, que desde o início da quarentena, tem mantido seus treinamentos individualizados, com cada atleta em sua casa, pretende intensificar a preparação já de olho em um bom retorno às disputas.

De acordo com a programação divulgada pela entidade máxima do atletismo nacional, os dois principais eventos - Troféu Brasil Caixa de Atletismo e Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo - estão previstos para o mês de dezembro. Também estão na programação os Campeonatos Brasileiros Caixa de Atletismo das categorias Sub-16, Sub-18, Sub-20 e Sub-23, para os meses de setembro, outubro e novembro.

"Entendemos que é hora de intensificar os treinos de casa e começar a nos preparar para um retorno às competições, já que o cenário apresentado nesse momento pela Confederação Brasileira de Atletismo nos leva a acreditar que temos grandes chances de competir já em setembro", destacou a coordenadora técnica Silvana Vieira.

Aliado aos treinamentos, que vem ocorrendo à distância e de modo praticamente individualizado, os atletas estão realizando avaliações médicas, com a equipe de ortopedistas, exames de imagem e sessões de fisioterapia. “Todas essas ações visam realizar um trabalho de prevenção de atletas com histórico de contusões e também de zerar todos os problemas físicos dentro do grupo; além de servir como preparação para os próximos quatro meses, que com certeza serão muito intensos”, observou Silvana.

Ainda que planeje acelerar a preparação do grupo de atletas, o projeto Londrina Atletismo mantém as ações de prevenção e combate ao novo coronavírus, de acordo com o que orientam as entidades de saúde. “Vamos intensificar os trabalhos, mas sempre reforçando que a saúde de todos é a prioridade nesse momento”, reforçou o gestor Gilberto Miranda.

"Há alguns temos trabalhado para oferecer uma estrutura cada melhor para nossos atletas. E hoje dispomos de equipe multidisciplinar, com médicos, fisioterapeutas e laboratório de exames de imagens. Isso à disposição de todas as categorias – sub-16 ao adulto. Acreditamos muito que isso pode fazer a diferença nesse momento", destacou Miranda.

Internamente, a ordem para todos os integrantes da equipe é encarar o momento difícil com muita determinação, e servir de exemplo para empresas e outras equipes que também atravessam dificuldades. “Desde o início, temos conversado muito sobre isso e todos têm se esforçado na tentativa de encontrar ideias e formas de passar bem e sair fortalecido desse momento. E acreditamos que podemos estimular e encorajar que todos façam o memo. Não é momento de se esconder e sim de se posicionar para ser visto", encerrou o gestor Gilberto Miranda.

O Projeto Londrina Atletismo tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina e Academia AS Fitness.

Rafael Souza/Asimp