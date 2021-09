Deputado Guerra propõe homenagem a atletas e técnicos olímpicos e paralímpicos do Paraná

Estado contou com maior delegação da história nos jogos disputados neste ano, em Tóquio

Reconhecendo a importância do esporte como ferramenta de inclusão social e formador de bons exemplos para a sociedade, o deputado estadual Luiz Fernando Guerra (PSL) propôs, por meio de requerimento apresentado nesta semana na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Votos de Louvor e Congratulações com Menção Honrosa, para os atletas paranaenses que participaram das Olímpiadas e Paralimpíadas de Tóquio.

As delegações brasileiras tiveram uma participação histórica nos eventos esportivos, batendo o recorde de medalhas e conquistando as melhores colocações no quadro geral de disputas. O Brasil terminou as Olimpíadas na 13.ª posição, com 21 medalhas (7 de ouros, 6 pratas e 8 bronzes). Nas Paralimpíadas o País finalizou a competição na 7.ª colocação, com 72 medalhas (22 ouros, 20 pratas e 30 bronzes).

Com uma delegação de 35 representantes, os paranaenses contribuíram com as conquistas trazendo sete medalhas das Paralimpíadas (1 ouro, 2 pratas e 4 bronzes). Todos são bolsistas do Geração Olímpica, programa do governo do Estado que completou 10 anos em 2021, e foi criado com o objetivo de fortalecer os esportes com presença nas Olimpíadas e Paralimpíadas, mantendo os talentos esportivos no Paraná e fomentando a formação de novas gerações de atletas.

Para a entrega das homenagens o requerimento prevê a realização de uma sessão especial na Assembleia Legislativa como oportunidade de reconhecimento público e oficial do Poder Legislativo paranaense ao mérito dos atletas, técnicos e demais integrantes da delegação oficial.

``Temos que olhar com atenção para o esporte e tratá-lo como ferramenta de impacto e transformação socioeducacional, por isso é importante ampliar o apoio a iniciativas que fomentam o desenvolvimento humano. Além de trazer valores educacionais e éticos, o esporte ensina a respeitar o próximo, a ganhar e a perder, ou seja, não só estimula as boas práticas que podem resultar em atletas de elite que seguirão na vida profissional, mas mais importante que isso, forma cidadãos´´, destaca o deputado Guerra.

Confira a lista dos representantes paranaenses que participaram dos jogos:

1 - Ágatha Bednarkzuc Rippel – vôlei de praia

2 – Ana Sátila Vargas – canoagem

3 - Giancarlo Gonçalves Acuna Ramirez – técnico do handebol

4 – Leonardo Luiz Tezelli Bortolini – técnico do handebol

5 – Lucas da Silva Carvalho - atletismo

6 – Mathieu Victor Charly Desnos – técnico da canoagem

7 – Nicole Pircio Nunes Duarte – ginástica rítmica

8 – Tábata Vitorino de Carvalho - atletismo

9 – Tatiane Raquel da Silva - atletismo

10 – Vagner Junior Souta - canoagem

11 – Adriana Gomes de Azevedo - paracanoagem

12 – Anderson Rodrigues dos Santos – vôlei sentado

13 – André Yamazaki Pereira – técnico da natação paralímpica

14 – Beatriz Borges Carneiro – natação paralímpica

15 – Carminha Celestina de Oliveira – esgrima em cadeira de rodas

16 – Cassio Lopes dos Reis – futebol de 5

17 – Daniel Jorge da Silva – vôlei sentado

18 – Débora Borges Carneiro – natação paralímpica

19 – Eliseu dos Santos – bocha paralímpica

20 – Eric de Oliveira Tobera – natação paralímpica

21 – Fernando Barbosa de Oliveira – técnico do atletismo paralímpico

22 – Giovane Vieira de Paula - paracanoagem

23 – Gledson da Paixão Barros – futebol de 5

24 – James Walter Lowry Neto – técnico do tiro esportivo paraolímpico

25 – Jeferson da Conceição Gonçalves – futebol de 5

26 – Jovane Silva Guissone – esgrima em cadeira de rodas

27 – Marcelo dos Santos – bocha paralímpica

28 – Marcelo Francisco de Oliveira – vôlei sentado

29 – Mari Christina Santilli - paracanoagem

30 – Meg Rodrigues Vitorino Emmerich – judô paralímpico

31 – Rodrigo Ferla Martins – técnico do parataekwondo

32 – Tuany Priscila Barbosa Siqueira – atletismo paraolímpico

33 – Vitor Gonçalves Tavares - parabadminton

34 – Welder Camargo Knaf – tênis de mesa paralímpico

35 – Ronan Cordeiro – paratriathlon

Rubens Jacopeti/Asimp