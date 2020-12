Desafio virtual de bike da Unimed Londrina é neste fim de semana

600 atletas farão de forma segura provas de 5, 25 ou 50 km de distância

É neste sábado e domingo (5 e 6) o 1º Desafio Virtual de Bike Unimed Inspira. Os atletas irão realizar provas de 5, 25 ou 50 km de forma segura, sem aglomeração, por conta da pandemia da Covid-19. Além disso, o evento celebrará os 86 anos de Londrina.

Quase 600 atletas se inscreveram para o evento. Os participantes deverão realizar a distância escolhida na inscrição das 7h do dia 05/12 até as 16h do dia 06/12 em qualquer lugar da cidade.

Para validar o desempenho na prova, cada atleta precisa utilizar um app que registre o tempo gasto na conclusão da distância e enviar as informações no site da Chip Brasil. Um print ou uma foto da tela do aplicativo são suficientes para este processo.

A organização promete tornar a experiência dos atletas mais divertida e prazerosa. No evento, haverá dois pontos com totem, fotógrafo e hidratação para os participantes descansarem e reporem as energias. Um deles ficará no Lago Igapó II e outro, no Parque Tauá.

Ainda haverá outros dois pontos com totem e fotógrafo, sendo um no Jardim Botânico e outro na Av. Castelo Branco (sentido UEL).

Pelos totens, os atletas encontrarão um QR Code para fazer sua inscrição e participar de sorteios de prêmios.