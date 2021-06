Destaque da equipe Londrina/FEL/IPEC, Tatiane Raquel brilha em competição na Europa

Londrinense de 31 anos conquistou o bronze no Meeting Internacional de Madri e segue bem cotada para ir a Tóquio

Destaque da equipe Londrina/FEL/IPEC, Tatiane Raquel da Silva deu mais um passo importante rumo ao sonho de disputar as Olimpíadas de Tóquio, que terão início no mês que vem. No último final de semana, a londrinense conquistou a terceira colocação no Meeting Internacional de Madri - série prata do World Athletics Continental Tour. A competição realizada na capital espanhola reuniu alguns dos principais nomes da prova dos 3000 metros com obstáculos no mundo.

A londrinense de 31 anos, completados no último dia 10, terminou a prova com o tempo de 9:43.09. Ela lidera o Ranking Brasileiro de 2021, com 9:38.71, marca alcançada no Sul-Americano de Guayaquil, no Equador, no dia 30 de maio. Com a conquista em solo espanhol, a atleta soma pontos importantes para o Ranking da World Athletics para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

“Esses resultados são muito importantes. Estou treinando e focada 100% nesse objetivo desde o início deste ciclo olímpico e os resultados me deixam confiante de que posso sonhar. Foi mais uma prova muito dura, com excelentes concorrentes, e um aprendizado enorme, que com certeza vai me ajudar muito nesse momento”, comentou a atleta.

Campeã brasileira e sul-americana na temporada 2021, a atleta londrinense vive grande fase e chega à reta final da corrida olímpica confiante de que poderá figurar na delegação brasileira que vai ao Japão. “A preparação segue. Todo o trabalho está focado nessa preparação e continuar os treinos para manter o ritmo alto e o foco também”, acrescentou Tatiane.

De volta ao Brasil, a atleta agora foca totalmente nos treinamentos enquanto aguarda o fechamento do Ranking da World Athletics para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que ocorrerá no próximo dia 29.

O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina e Academia AS Fitness.

Rafael Souza/Asimp