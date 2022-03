Destaque da Londrina/FEL/IPEC, Gabriela Tardivo garante vaga no Pan de Cross Country

A “Menina de Ouro” venceu a etapa nacional da categoria sub-20 em Serra (ES), e vai disputar pela segunda vez a competição internacional

Gabriela Tardivo está classificada para defender o Brasil no Campeonato Pan-Americano e Sul-Americano de Cross Country, que acontece no próximo dia 27, em Serra (ES). A vaga veio com a vitória na prova dos 6 quilômetros da categoria sub-20, disputada no final de semana, na mesma cidade, em solo capixaba.

Apesar do calor acima dos 30 graus, Gabriela de Freitas Tardivo fez uma prova segura e completou o percurso em 23min33seg. "Foi uma prova muito difícil em função do calor. O percurso é bem legal, mas terminei exausta", comentou Gabriela, de 17 anos, dona de vários títulos brasileiros nas categorias de base. A prova teve largada às 11h30, com 31 graus de temperatura.

Foi o segundo título de Gabriela em etapas nacionais de Cross Country. Em 2019, em São Paulo, ela venceu os 4 km da categoria sub-18 em 15h32min.

Também será a segunda vez que a “Menina de Ouro” do atletismo nacional vai ao Pan de Cross Country. Em 2020, ela foi vice-campeã da mesma prova e foi ao Canadá representar o Brasil. “Já temos um aprendizado e agora a prova sendo em Serra novamente, onde já conhecemos é um ponto importante para buscar um bom resultado”, frisou a jovem.

Estão pré-inscritos para a edição deste ano atletas do Canadá, Chile, Peru, Colômbia, Venezuela, México, Paraguai e Uruguai.

Na categoria sub-18, Samara Santos Caetano foi a sexta colocada na prova dos 4 km e também carimbou vaga para disputar o Sul-Americano e Pan-Americano. Ambas são treinadas por Cristiano Ribeiro.

Rafael Souza/Asimp