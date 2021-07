Dupla londrinense de vôlei de praia é premiada em torneio nacional

Equipe patrocinada pelo FEIPE conquistou o bronze no 1º Intercâmbio Nacional de Vôlei de Praia Sub-19; realizado no Rio de Janeiro, evento contou com a participação de atletas da seleção brasileira

As atletas Beatriz Perez Fernandes Guerreiro e Lorena Araújo Corrêa, dirigidas pela técnica Ivomary Ramos da Silva Missaka, da equipe de Londrina, conquistaram a medalha de bronze no 1º Intercâmbio Nacional de Vôlei de Praia Sub-19. Promovida pela Associação Brasileira de Treinadores de Vôlei de Praia (ABRATVP), a competição foi criada neste ano. O torneio foi realizado na segunda-feira (12), na praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, e contou com a participação de 20 duplas de diversos estados.

As atletas venceram as duplas dos estados do Ceará, Bahia, Pernambuco e Mato Grosso. Elas perderam a semifinal para a equipe do Rio de Janeiro e conquistaram o bronze contra a dupla do Rio Grande do Norte. Guerreiro e Corrêa fazem parte da Associação Atlética de Londrina (AAL), que desde 2008 tem o apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Programas Esportivos (FEIPE). O projeto acontece semanalmente, no Aterro do Lago Igapó II, sob a coordenação da técnica Ivomary Ramos da Silva Missaka.

O presidente da FEL, Marcelo Oguido, parabenizou a equipe e a comissão técnica e disse que o resultado é fruto de um bom trabalho de toda a equipe de vôlei de praia. “Esse é mais um excelente resultado para a nossa cidade, mostrando, cada vez mais, como é importante o apoio e o incentivo da Prefeitura, por meio do FEIPE. O prefeito Marcelo Belinati sempre apoiou o esporte e esperamos, cada vez mais, continuar contribuindo com a cidade”, enfatizou.

De acordo com a técnica da equipe, o torneio teve um nível muito alto, tendo contado com a participação de atletas da seleção brasileira. “Ficar em terceiro lugar entre 20 duplas foi um resultado muito expressivo para as atletas, que ainda são da categoria sub-17. Além da importância com relação ao rendimento, o Intercâmbio Nacional, com vários atletas e treinadores brasileiros, desenvolve o lado pessoal e cultural”, ressaltou Missaka.

O campeonato também serviu como preparação para o Circuito Brasileiro Sub-17, da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), que será realizado entre sexta-feira (16) e domingo (18), no Rio de Janeiro.

