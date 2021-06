Dupla volta a brilhar e garante ouros para Londrina/FEL/IPEC no Troféu Brasil

Tatiane Raquel e Livia Avancini levaram Londrina ao lugar mais alto do pódio na principal competição de atletismo da América Latina

Tatiane Raquel Silva e Livia Avancini, da equipe Londrina//FEL/IPEC, voltaram a brilhar. Desta vez, as campeãs sul-americanas triunfaram no Troféu Brasil, a principal competição de atletismo da América Latina. Destaques nacionais nesta temporada, as londrinenses subiram novamente no lugar mais alto do pódio. Tatiane venceu os 3000 metros com obstáculos e os 1500 metros rasos, e Livia Avancini o arremesso do peso.

Mais viva do que nunca na briga por uma vaga no time brasileiro que vai a Tóquio no mês que vem, Tatiane comprovou seu favoritismo e não deu chances às adversárias. Foi seu sétimo título consecutivo na prova dos 3000 metros com obstáculos no Troféu Brasil. “Muito feliz mais uma vez. Importante essa conquista, mais um passo rumo a um sonho que pode estar muito próximo, de ir aos Jogos Olímpicos. Agora é seguir firme e focada na preparação”, disse Tatiane.

Com mais duas conquistas na mala, ela segue em preparação e embarca quarta-feira para a Espanha, onde vai disputar o Meeting de Madri, na capital espanhola, ao lado de grandes nomes da prova no mundo. A prova será dia 19. Mais uma chance para somar pontos para o ranking mundial e se manter na faixa de classificação para as Olimpíadas. A data limite para se garantir na lista de atletas que vai a Tóquio é 29 de junho.

Ainda na prova dos 3000 metros com obstáculos, Gabriela Tardivo conquistou a medalha de bronze e se firma cada vez mais como um dos grandes nomes da prova para o futuro.

Para Livia, 2021 é disparado o melhor ano de sua carreira. Aos 29 anos, a londrinense que está há mais de 15 no projeto Londrina Atletismo, celebra o auge com mais uma grande conquista: o primeiro título do Troféu Brasil. “Há muitos anos eu venho ao Troféu Brasil e é a primeira vez que ganho. É uma competição muito difícil sempre, e esse resultado é reconfortante por que significa a recompensa para tudo que tenho aberto mão na minha vida nos últimos anos”, falou a arremessadora, que soma pontos importantes no ranking mundial e segue sonhando com uma vaga na delegação que vai ao Japão.

Essa foi a sexta medalha consecutiva de Livia no arremesso do peso da maior competição de atletismo do Brasil, que desta vez deixou para trás a grande concorrente e principal nome da modalidade no Brasil nos últimos anos, Geisa Arcanjo, medalhista de prata. Antes ela já havia conquistado três pratas e dois bronzes. Entre os dias 23 e 26 deste mês ela tem mais uma chance de melhorar sua marca e somar mais pontos para o ranking mundial no GP Internacional do Brasil, que será realizado em São Paulo.

Quem também fez bonito no Troféu Brasil foi o jovem Pedro Tombolim, dos 800 metros. Ele fez índice e garantiu sua vaga na seleção brasileira que vai para o Campeonato Panamericano de Atletismo Sub 20 (800 metros).

O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina e Academia AS Fitness.

