Em comemoração ao Dia C, Unimed Londrina se une a duas cooperativas para realizar corrida virtual

Evento será nos dias 3 e 4 de julho com a parceria do Sicoob e da Integrada

Neste ano, o Dia Internacional do Cooperativismo (Dia C) será comemorado de uma forma diferente. Além da tradicional doação de sangue, realizada pelos colaboradores da Unimed Londrina, a operadora de planos de saúde vai promover, junto às cooperativas Integrada e Sicoob, uma corrida virtual. O evento busca promover a prática de atividades físicas e arrecadar alimentos para instituições beneficentes, além de mostrar que a cooperação é capaz de mover e transformar realidades.

A prova deverá ser realizada nos dias 3 ou 4 de julho, no horário que o candidato desejar. Na data escolhida, ele deverá correr a distância selecionada na inscrição, registrar o tempo de prova por meio de um aplicativo de sua preferência e validar o seu desempenho no QR Code ou link disponibilizado no número de peito. Para categoria adulta, as distâncias disponíveis são 5 km (iniciante), 10 km (avançado), 21 km (meia-maratona) e 42 km (maratona). Já para as crianças, 800 metros.

Durante a prova, para auxiliar o desempenho dos candidatos, haverá pontos de hidratação e cobertura fotográfica nos seguintes locais em Londrina:

- Aterro Lago Igapó: ponto de hidratação e fotógrafo das 6h30 às 9h30;

- Parque Tauá (próximo à Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR): ponto de hidratação e fotógrafo das 6h30 às 9h30;

- Avenida Castelo Branco (em frente ao Colégio Dominus): fotógrafo das 6h30 às 9h30.

Inscrições

O valor da inscrição é R$ 20 + 5 kg de alimento não perecível. A inscrição garante a participação no evento e um kit contendo camiseta, copo com canudo, número de peito e medalha. Vale reforçar que o valor arrecadado pelas inscrições e os alimentos doados serão destinados às instituições beneficentes atendidas pelas cooperativas participantes.

Além do público adulto e infantil, o evento também será destinado aos pets. O valor da inscrição para esta categoria especial é R$ 30 + 5 kg de alimento não perecível. Além dos itens citados anteriormente, o kit dessa categoria conta com uma bandana para o pet.

Para garantir a sua participação, o candidato deve realizar a sua inscrição até o dia 18 de junho (ou enquanto houver vagas) no site www.centraldacorrida.com.br/corrida-virtual-dia-c.

Asimp/Unimed