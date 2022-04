Encerramento dos Jogos Escolares de Londrina premia alunos da rede pública e privada

Em 2022, evento mobilizou cerca de mil pessoas, após dois anos sem edições; houve entrega de medalhas e troféus às equipes campeãs, vice-campeãs e terceiros lugares

Foi realizada, na quarta-feira (13), a cerimônia de encerramento e premiação dos Jogos Escolares de Londrina (JELs) 2022, para a entrega de troféus e medalhas às equipes esportivas mais bem classificadas na competição, envolvendo instituições de ensino das redes pública e privada.

Estiveram presentes no evento comemorativo, ocorrido em auditório totalmente lotado da Unicesumar, cerca de 300 pessoas, entre alunos que disputaram jogos em diferentes modalidades e categorias, dos 12 aos 17 anos, professores, técnicos e diretores, além de familiares e representantes da organização do evento. A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes (FEL), juntamente com o Núcleo Regional de Ensino (NRE Londrina).

No total, mais de mil pessoas participaram dos JELs 2022, incluindo todos os atletas e membros da comunidade escolar. As atividades tiveram início no dia 4 de abril, com jogos em ginásios de diferentes escolas. Neste ano, participaram 31 unidades de ensino para partidas de futsal, basquete, handebol, voleibol e vôlei de praia, nos naipes masculino e feminino, e nas categorias A e B.

Esta foi a primeira edição realizada depois de dois anos sem os jogos, em 2020 e 2021, por conta da pandemia de Covid-19. Na premiação, foram entregues medalhas às equipes campeãs, vice-campeãs e terceiros lugares, e também ofertados troféus para os primeiros e segundos lugares.

Representando o prefeito Marcelo Belinati, o diretor-presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Marcelo Oguido, se emocionou ao lembrar de sua trajetória no karatê e enfatizou a importância do esporte para o desenvolvimento dos jovens. “Fico realmente feliz por estar aqui diante de vocês todos, pois me recordo dos meus tempos de escola e de tudo que o esporte me proporcionou, transformando minha vida. Quando eu era garoto, meu sonho era poder representar a seleção brasileira nos jogos olímpicos como atleta, e eu ‘bati na trave’. Mas, felizmente, anos depois, já como treinador, consegui participar de um ciclo olímpico sendo um dos técnicos da preparação do Brasil. Peço que todos continuem estudando, aprendendo, e aqueles que gostam se dediquem ao esporte, acreditando sempre nos seus sonhos e potenciais” destacou.

A chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Londrina, Jéssica Pieri, agradeceu à organização dos JELs 2022 e deixou sua mensagem de incentivo aos jovens alunos londrinenses. “Foi um sucesso essa retomada dos Jogos Escolares. Fica aqui a minha enorme gratidão à Fundação de Esportes, às instituições que cederam seus espaços para a realização do evento, professores e diretores. Enalteço, principalmente, as meninas e meninos que são os grandes atores e protagonistas, jogando, se divertindo e convivendo durante esses dias. Amo o esporte, o esporte representa vida, saúde e bem-estar, e as escolas que investem nele oferecem um processo de ensino mais completo aos jovens. Curtam o momento e parabéns”, frisou.

Isadora de Jesus, 14 anos, foi o destaque da equipe feminina de basquete do Colégio Pe. Wistremundo Roberto Perez Garcia (região norte), campeã na categoria B, para atletas de 12 a 14 anos. Ela é a armadora do time e contou que começou a estudar nessa escola em 2022, sendo o mais importante do evento poder conhecer melhor suas novas colegas de time e fazer novas amizades. “A melhor parte do evento é essa. Foi muito legal e divertido estar com as meninas na competição, conhecendo-as melhor e também convivendo com pessoas de outras escolas. O nosso desempenho foi ótimo, já que treinamos apenas dois meses, e conseguimos jogar bem para ganhar o título em nossa idade”, celebrou a jovem, que também já atua na categoria Sub-17 no projeto de basquete da Associação Pé Vermelho de Esportes (APVE).

Seu treinador, o professor Marival Mazzio Junior, comentou mais sobre a edição 2022 dos JELs. Além do time de basquete feminino do Wistremundo, ele também comandou uma das equipes masculinas de basquete de outra unidade estadual, o Colégio Polivalente. “Fiquei muito contente com o título das meninas, que vão disputar agora a fase regional dos Jogos Escolares, em Centenário do Sul. E os rapazes do Polivalente também fizeram bonito, fechando os jogos com o 2º lugar na categoria B (até 14 anos). Os treinamentos nas escolas foram retomados apenas em 2022, após a pandemia, então é muito satisfatório ver todos os alunos londrinenses podendo jogar e curtir o evento com mais segurança, eles e nós professores ficamos muito entusiasmados e felizes com o resultado”, relatou.

Outro estudante vencedor dos Jogos foi Antônio Sandri, 14 anos, goleiro do time campeão de futsal do Colégio Marista (Sub-14). Para ele, o resultado foi excelente, devido ao pouco tempo de treinamento. “Comecei o torneio machucado, mas consegui me recuperar e pude jogar duas das três partidas, sendo campeão com meus amigos. Foi muito legal a sensação de poder vencer a competição. Agora, vamos representar Londrina na fase regional e dar o nosso máximo para buscar o melhor resultado”, afirmou.

Anfitrião do evento de encerramento, o diretor da Unicesumar Londrina, Carlos Vici, saudou os jovens, professores e treinadores. “Espaços que valorizam e trabalham o esporte com seus estudantes, desde a infância, são diferenciados. As escolas não podem ser apenas locais para aprendizado de conteúdos em sala de aula. Os esportes e atividades físicas são de fundamental importância para o crescimento e evolução dos jovens, libertam, fazem bem ao corpo e à mente. Que vocês sejam todos abençoados em suas vidas e trajetórias”, disse.

Os resultados e informações referentes aos Jogos Escolares de Londrina 2022 podem ser encontrados no endereço da FEL, pelo link https://fel.londrina.pr.gov.br/index.php/jeps.html.

Mais sobre o JELs 2022

Os Jogos Escolares de Londrina fazem parte dos Jogos Oficiais do Paraná. Depois da fase municipal, em Londrina, ocorre a classificação para a fase regional, que deve ser realizada em Centenário do Sul, entre os dias 6 e 11 de maio. A próxima fase será a macrorregional, na cidade de Ibiporã, prevista para o mês de junho, e que classifica para a estadual, em julho, no município de Lapa. Depois, haverá a competição nacional, a ser realizada no Rio de Janeiro, entre os meses de outubro e novembro.

