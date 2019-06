Equipe do Basquete Londrina visita a Prefeitura

Time trouxe o troféu de terceiro lugar na Liga Ouro de Basquete, que é o Campeonato Brasileiro de Segunda Divisão

Para agradecer ao prefeito Marcelo Belinati pelos esforços realizados em prol do basquete de Londrina, ontem (11), os atletas da seleção do Londrina Unicesumar Basketball e o técnico do time, Bruno Lopes, estiveram na Prefeitura de Londrina. A visita contou com a presença do presidente da Fundação de Esportes (FEL), Fernando Madureira.

O objetivo foi agradecer ao prefeito por ter aumentado o repasse para a área esportiva no Município, especialmente no que se refere ao basquete. Com essa ajuda, a equipe trouxe para casa o troféu de terceiro colocado na Liga Ouro de Basquete, que é o Campeonato Brasileiro de Segunda Dvisão. “É um campeonato muito forte, que tem uma mídia muito expressiva no Brasil inteiro e isso foi uma conquista para nós. A nossa expectativa é estruturarmos ainda mais o time, para no próximo ano tentarmos o acesso ao NBB”, explicou o técnico.

Segundo Lopes, atualmente, a Prefeitura de Londrina é a maior patrocinadora do time, repassando, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE), R$ 470 mil ao basquete do Londrina. Com esse montante, são custeadas todas as viagens, o pagamento das comissões técnicas e dos salários dos atletas, o valor das passagens, do transporte, da alimentação, da parte estrutural dos locais de treino e despesas com pessoal.

Durante o encontro, o prefeito lembrou que, desde quando assumiu a gestão, quase dobrou o valor orçamentário da Prefeitura para o esporte, tendo em vista que este é um instrumento de inclusão social, de geração de saúde e de lazer para as crianças e uma oportunidade para os atletas se tornarem profissionais. “O basquete renasceu em Londrina e é um projeto ambicioso de futuro. Ele leva o nome de Londrina para todo o país e faz um trabalho de base com a nossa garotada. Por isso, vai ter todo nosso apoio, assim como tem tido desde o início da nossa gestão”, frisou.

Com o repasse feito pelo FEIPE, é possível manter também os projetos de base e de alto rendimento no basquete, assim como projeto social para cadeirantes, na modalidade 3 contra 3 e com as mais de 200 crianças que participam da iniciativa. Além delas, 16 atletas profissionais, que disputam os campeonatos brasileiros, também recebem ajuda financeira proveniente do FEIPE e de empresas privadas parceiras.

O presidente da FEL ressaltou o trabalho e o esforço que toda a equipe vem realizando em prol do basquete londrinense e acredita que eles podem se superar nas próximas temporadas. “A equipe do basquete veio trazer uma homenagem ao prefeito e agradecer pelo reforço que obteve na verba do basquete. Eles fizeram uma campanha brilhante na Liga Nacional e tem uma credibilidade para serem convidados para a série A”, destacou.

Novas iniciativas

Além da visita da equipe de basquete, o presidente da FEL levou ao prefeito a ideia de uma iniciativa de projeto pioneiro, que prevê uma parceria entre o Exército do Brasil, a Fundação de Esportes de Londrina, a Secretaria de Educação e a Assistência Social. A intenção é levar atividades físicas esportivas, reforço escolar e informações sobre civismo para as crianças de áreas vulneráveis.

Para isso, um projeto, que está sendo estudado, prevê atividades em contraturno escolar, com a ajuda de estagiários dos cursos de graduação em Educação Física e dos integrantes do Tiro de Guerra. Assim, os alunos que frequentam aulas no período matutino, poderiam participar de ações à tarde, receberiam lanches e um espaço para banho após as atividades físicas.

Esse projeto faz parte de uma ação maior que é realizada pelo governo federal em parceria com as prefeituras municipais. Atualmente, as cidades de Uberaba, Piracicaba, Mossoró e Maringá já realizam ações como esta. Em Londrina, ele seria desenvolvido com a ajuda do Tiro de Guerra, pois a cidade ainda não tem uma estrutura do Exército Brasileiro.