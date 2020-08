Equipe do Londrina Atletismo intensifica treinos físicos

Calendário da Confederação Brasileira prevê retorno de campeonatos em setembro; projeto tem patrocínio da Prefeitura

A equipe Londrina/FEL/IPEC de atletismo recomeçou os treinos físicos, nesta semana, em academia. Os atletas enfrentaram os últimos meses com adaptações no treinamento, por conta da pandemia de coronavírus, mas com a liberação da abertura dos estabelecimentos, iniciaram as atividades presenciais. O foco agora é o fortalecimento, visando as competições oficiais, que devem retornar em setembro.

De acordo com o gestor do projeto Londrina Atletismo, Gilberto Miranda, embora os atletas estivessem em casa, o trabalho não parou. “Todos eles, das categorias juventude e adulto, continuaram treinando em casa, e toda comissão técnica manteve as orientações, de forma adaptada para a realidade de cada um. Tivemos um trabalho um pouco maior, em vista que cada atleta tem uma situação, mas refizemos nosso planejamento, já que as competições foram suspensas e colocamos em primeiro lugar a saúde, tanto dos atletas como de toda comissão técnica”, esclareceu.

Com a divulgação do novo calendário para 2020, por parte da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e da Federação de Atletismo do Paraná, a previsão é que as competições nacionais e estaduais retornem a partir de setembro. “Desde semana passada, com a autorização do uso das academias, iniciamos trabalhos específicos de força, com os grupos musculares, preparando os atletas para uma possível volta do calendário. As primeiras competições devem ser o Campeonato Brasileiro Sub20 e o Estadual Sub20”, citou o gestor e técnico.

Para Miranda, a equipe Londrina/FEL/IPEC está motivada para voltar às disputas. “Nossa equipe é muito grande, somos um dos poucos projetos do Brasil que inclui tantas categorias, da formação até o adulto, e temos uma comissão técnica experiente, que conduziu o pessoal muito bem durante essa pandemia. Agora, com a possível realização dos campeonatos, os atletas estão em um momento de muita expectativa, aguardando as confirmações. Sabemos que o calendário deve sair um pouco do previsto, mas todos os atletas estão treinando de forma intensificada, e cada vez mais motivados”, comentou.

O Projeto Londrina Atletismo tem patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE) da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), além do Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética. Conta também com parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina e Academia AS Fitness.

NCPML