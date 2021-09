Equipe Londrina Kickboxing participa de Campeonato Brasileiro no RJ

O atual campeão brasileiro, Guilherme Belarmino, patrocinado pelo FEIPE, estará entre os atletas que disputará a competição, valendo cinturão e vaga para o Campeonato Sul-Americano de Kickboxing

A Equipe Londrina Kickboxing /IPEC/Júnior Vidal Team/OFF vai participar do 30º Campeonato Brasileiro de Kickboxing adulto, entre os dias 4 e 7 de setembro, na Arena Carioca 1, na Barra da Tijuca (RJ), local onde aconteceram os Jogos Olímpicos 2016. A disputa valerá o cinturão e vaga para o Campeonato Sul-Americano de Kickboxing.

Este será o maior campeonato brasileiro de Kickboxing. Estima-se que 2.000 pessoas devam participar, entre atletas, técnicos, árbitros, diretores e autoridades. O evento será realizado pela Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB) e está sendo organizado pela Federação de Kickboxing do Estado do Rio de Janeiro (FKBERJ). A iniciativa também vai reunir o 24º Campeonato Sub-17.

Integram, a Equipe Londrina Kickboxing os atletas: Guilherme Belarmino, Bruno de Souza e Isaac Shibata, e da cidade de Bandeirantes (Bandeirantes Kickboxing); Renê Richeter e Dyana Carvalho. Guilherme Belarmino conta com apoio financeiro da Prefeitura de Londrina, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Programas Esportivos (FEIPE), da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), desde 2017.

Belarmino é o atual campeão brasileiro e vai em busca do tricampeonato. “Logo após o Kickboxing ser reconhecido como esporte olímpico, a procura pelo esporte foi imensa. Esse brasileirão será sensacional. O campeão levará, além do título, a vaga para o Sul-americano e um cinturão do evento”, enfatizou o atleta.

O presidente da FEL, Marcelo Oguido, destacou que Londrina é um celeiro de atletas de destaque, em diversas modalidades, e o Feipe oferece uma ajuda fundamental para que eles possam treinar e viajar para participar de competições. “Belarmino tem se mantido como um atleta de ponta no cenário nacional e esperamos que ele leve o título”, disse.

O 30º Campeonato Brasileiro de Kickboxing adulto e o 24º sub-17 servirão como seletiva para o Campeonato Sul-Americano de Kickboxing, a ser realizado em Cascavel, no Paraná, de 8 a 12 de dezembro. Todas as modalidades serão disputadas na competição: Musical Forms, Point Fighting, Light Contact, Kick Light, Full Contact e K1 Rules, incluindo todas as categorias de idade, com atletas dos 7 aos 55 anos, no sub-17, adulto e master.

