Equipe londrinense de kickboxing conquista título do Campeonato Paranaense

Londrina subiu no lugar mais alto do pódio em mais uma competição estadual. Dessa vez, o feito foi alcançado pela equipe de kickboxing que venceu o Campeonato Paranaense da modalidade, disputado no último final de semana em Córbelia, cidade próxima a Cascavel, na região oeste do estado. Mais de 50 cidades participaram do evento, no qual Londrina esteve representada pelos atletas Guilherme Belarmino, Isaac Shibata e Maycon Souza.

A equipe de Londrina disputou cinco categorias e levou a melhor em todas, trazendo os cinco ouros em disputa. Guilherme Belarmino foi campeão em duas modalidades: Low Kicks faixa preta -86kg e Kick Light -89kg. Isaac Shibata venceu em duas modalidades: Point Fight faixa colorida -79kg e Kick Light -79kg. Já o atleta Maycon Souza foi o destaque da competição, em sua primeira participação, sendo campeão no K1 Rules faixa colorida -71kg, vencendo seus três adversários por nocaute.

Guilherme Belarmino contou que a equipe foi muito bem recebida para o evento. “O Campeonato Paranaense superou todas as expectativas, nos quesitos organização, estrutura e lutas. Tivemos uma boa estadia em Corbélia, participamos de um grande campeonato, que foi um espetáculo para os amantes de lutas”, destacou o atleta, que recebe patrocínio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), via Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe),

O lutador vem se preparando para o Turkish Open na Turquia, etapa de Istambul da Copa do Mundo de Kickboxing, que será realizado entre os dias 12 e 15 de maio. Este ano, Belarmino, que foi campeão da etapa da Croácia, tem grandes chances de trazer mais esse título inédito para a cidade de Londrina.

Os três atletas, Belarmino, Shibata e Souza, ainda se preparam para o Campeonato Brasileiro de Kickboxing, que será realizado em Vitória, no Espírito Santo, entre os dias 16 e 19 de junho.

Para o diretor-presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Marcelo Oguido, a conquista estadual de Londrina no kickboxing reforça, mais uma vez, a tradição da cidade nas artes marciais, valorizando o esporte local e projetando atletas de diferentes categorias. “Tradicionalmente, temos em nossa região um grande potencial em várias modalidades, incluindo o kickboxing, mesclando atletas mais jovens e outros já experientes e com diversas conquistas, inclusive internacionais. É sempre uma grande alegria poder acompanhar as vitórias e os resultados positivos, independentemente do esporte. A equipe campeã está de parabéns por deixar Londrina novamente em destaque”, ressaltou.

O Campeonato Paranaense, em Corbélia, foi promovido pela Delegacia Estadual do Paraná, em conjunto com a Confederação Brasileira de Kickboxing, com apoio da Prefeitura de Corbélia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e do Governo do Estado.

