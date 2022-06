Equipe londrinense é destaque no Campeonato Brasileiro de Kickboxing

Os atletas Guilherme Belarmino e Renê Patrick conquistaram medalhas de prata e ouro, respectivamente, no maior torneio nacional da modalidade

Atletas londrinenses de kickboxing são novamente destaque no 31º Campeonato Brasileiro de Kickboxing, realizado entre os dias 16 e 19 de junho de 2022 em Vitória, no Espírito Santo. A equipe, formada pelos atletas Renê Patrick e Guilherme Belarmino voltou para a cidade com grandes resultados no torneio, conquistando medalhas de ouro e prata, respectivamente.

Renê Patrick, que compete na categoria Low kicks faixa colorida +91kg, venceu os dois duelos que lutou e conquistou o inédito ouro londrinense em um campeonato brasileiro. Para ele, a vitória nesta edição do Brasileiro teve um sabor de superação. “Trabalhei muito durante todos esses meses para melhorar o meu desempenho físico, mental e espiritual e, a conquista da medalha de ouro, é a coroação de todo esse trabalho começou ainda no torneio do ano passado. Eu sabia que poderia melhorar e consegui. Tudo fruto dos ensinamentos de meu mestre e amigo Guilherme Belarmino e apoio de familiares e amigos”, ressaltou o campeão.

Já Guilherme Belarmino, que disputa o Brasileiro desde 2010, subiu mais uma vez ao pódio na categoria Low kicks faixa preta até 86kg. O atleta chegou ao torneio embalado por uma grande sequência de vitórias na temporada 2021/2022, sendo campeão da etapa Karlovac da Copa da Europa na Croácia, em fevereiro; 1º lugar de sua categoria no Campeonato Paranaense e atual líder do ranking nacional na categoria até 81kg desde 2019. Os atletas contam com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do do Fundo Especial de Incentivo a Programas Esportivos (FEIPE) da Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

No Brasileiro, Belarmino venceu a semifinal contra um atleta do Rio de Janeiro e avançou para a final, quando enfrentou Everton Rocha, outro grande atleta de São Paulo e contra quem o londrinense já havia disputado a final do Sul-Americano e do último Brasileiro. “Fiz uma final muito equilibrada desde o começo, pois já sabia que seria uma luta de parar o ginásio. Terminei o combate com a sensação de dever cumprido, independente do resultado da luta. Tudo que treinei, consegui colocar em prática. Fico grato por mais um ano estar no pódio, entre os melhores, com a bandeira de Londrina no peito. Encerrei o campeonato em 2° lugar por uma decisão dividida. Agora é trabalhar para as próximas competições”, destacou Belarmino.

A 31ª edição do Campeonato Brasileiro de Kickboxing foi a 12ª participação de Guilherme Belarmino no torneio. Ele considera uma grande honra poder se manter em atividade e representar Londrina no pódio. “Nestes mais de 10 anos, nós conseguimos formar vários medalhistas em Campeonatos Brasileiros, Pan-Americanos e, muito mais que medalhas, conseguimos tirar jovens das ruas e dar oportunidades para que eles pudessem ser o que sonharam. Agradeço sempre a Fundação de Esportes de Londrina que, através do Feipe, tem sido uma ferramenta fundamental para desenvolvimento esportivo de nossa cidade”, acrescentou o atleta.

O Campeonato Brasileiro de Kickboxing, realizado pela Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB), é o maior e mais disputado torneio da modalidade no Brasil. O evento, que contou com a participação de 1.255 atletas de 18 estados, conta pontos para o ranking nacional e garante a classificação para outras competições e eventos internacionais.

Para o presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Marcelo Oguido, essas conquistas são a confirmação de que o kickboxing vem crescendo na cidade. Ele complementou que é sempre uma grande alegria poder acompanhar as vitórias e os resultados positivos dos atletas. “O kickboxing é uma modalidade que tem tido uma grande representatividade aqui em Londrina. Nossos atletas conquistam projeção nacional em campeonatos e torneios e, a cada ano, nossa equipe amplia o número de participantes”, completou.

Próximas disputas

Agora, a equipe londrinense de kickboxing se prepara para competir na Copa Paraná, que será realizada no mês de agosto, em Guarapuava. E a Prefeitura de Londrina, por meio da FEL, está trabalhando para que a Copa Brasil de Kickboxing seja realizada na cidade em setembro. “Queremos cada vez mais investir em esportes e eventos aqui na cidade. Em outubro, vamos receber o Paraná Combate, evento promovido em parceria com o Governo do Estado, e a previsão é de que teremos 10 modalidades de lutas, entre elas, o kickboxing”, finalizou Oguido.

Ana Almeida/NCPML