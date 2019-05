Equipes de Rolândia conhecem a tabela da 2º fase da Divisão de Acesso do futebol Paranaense

As duas equipes de futebol profissional de Rolândia conheceram a tabela da 2º fase da Divisão de Acesso do futebol paranaense. Os times mandam os jogos no Estádio Municipal Erich Georg. O Nacional e o Rolândia Esporte Clube (REC) não vão se enfrentar neste fase, porém, se cada um deles avançar em seus grupos, eles podem fazer, ou o jogo decisivo de acesso, valendo vaga na elite do futebol do estado, ou fazer a partida da decisão do certame. O Prefeito Doutor Francisconi desejou sucesso nesta fase aos Diretores das equipes rolandenses, José Danilson de Oliveira (Nacional) e Diego Evangelista (REC).

Na primeira fase, de 10 clubes, o REC teve a 3º melhor campanha com 14 pontos em 9 jogos, com 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas: marcou 12 gols e tomou 9, um saldo de 3.

Já o Nacional se classificou na 8º posição com 11 pontos em 9 jogos: 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, marcou 18 e levou 18, saldo 0.

GRUPO B - Nacional, Independente de São José dos Pinhais ( distante de Rolândia 423km), PSTC de Cornélio Procópio (88km) e Prudentópolis (360km)

GRUPO C - REC, Apucarana Sports (31km), Batel de Guarapuava (297km) e União de Francisco Beltrão (508km)

Nesta fase, os clubes vão jogar dentro de suas chaves, em turno e returno e os dois melhores vão avançar para a semifinal. A semifinal será composta pelo 1º de um grupo que vai enfrentar o 2º do outro grupo, em jogos de ida e volta. Os vencedores vão garantir uma vaga na elite do futebol do estado em 2020 e decidirão o campeonato em 2 jogos.

Jogos dos times de Rolândia - sempre aos finais de semana:

1º rodada

DOMINGO 19/05

NACIONAL x Independente - Estádio Erich Georg 15h

Apucarana x REC - 15h

2º rodada

DOMINGO 26/05

REC X Batel - Estádio Erich Georg 15h

Prudentópolis x Nacional - 15h

3º rodada

SÁBADO 01/06

NACIONAL X Pstc - Estádio Erich Georg 15h

DOMINGO 02/06

REC X União - Estádio Erich Georg 15h

4º rodada

DOMINGO 09/06

NACIONAL x Prudentópolis - Estádio Erich Georg 15h

Batel X REC - 15H

5º rodada

DOMINGO 16/06 - sem jogos em Rolândia

PSTC X NACIONAL - 15H

UNIÃO X REC - 15H

6º rodada

DOMINGO 23/06

REC X Apucarana - Estádio Erich Georg 15h

Independente x NACIONAL - 15h