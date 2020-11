Equipes londrinenses participam do Campeonato Brasileiro de Caiaque Polo

Competição será realizada em etapa única, por conta da pandemia do novo coronavírus

Neste final de semana, Londrina será representada no Campeonato Brasileiro de Caiaque Polo. O evento será realizado nos dias 21 e 22 de novembro, na cidade paulista de Lindóia. A competição, além de ser a maior da modalidade nacional, também será a única deste porte em 2020. Devido a pandemia de Covid-19, que cancelou centenas de competições ao redor de todo o mundo, houve mudanças neste evento. Tradicionalmente disputado em três etapas e em locais distintos, nesta edição será apenas uma etapa na qual o campeão será considerado, automaticamente, campeão anual de Caiaque Polo.

As equipes irão embarcar para Lindóia na sexta-feira (20), às 07 horas. Contam com o patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE) da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), do Iate Clube de Londrina, assim como a Escola de Canoagem e Remo.

O Campeonato Brasileiro de Caiaque Polo terá três categorias: iniciante, série Bronze; intermediário, série prata, para atletas que estão participando pelo 1º ou 2º ano de competições; e sênior, série ouro, para atletas mais experientes. A organização do evento espera receber cerca de 100 atletas de até 15 equipes.

Londrina irá ao torneio com 12 atletas nas categorias prata e ouro. As equipes, denominadas Iate Grilos Team, têm a missão de manter os resultados dos eventos anteriores de 2019, quando foram campeãs das duas categorias.

A equipe da série ouro é composta por atletas experientes. Três deles são jogadores da Seleção Brasileira de Caiaque Polo Masculino e dois novos atletas estão migrando de categoria, uma grande promessa para o futuro do esporte. A equipe da série prata é formada por uma equipe de remadores mista em faixa etária e gênero, que treina juntos há cerca de um ano e meio.

Quanto aos resultados na competição, o técnico, Leonardo Colomera, se mostrou otimista. “Nos dois últimos eventos que as nossas equipes participaram, elas foram campeãs. Tanto na categoria principal, quanto na categoria intermediária, a série prata. Esse será um campeonato um pouco atípico, vamos ter que tomar alguns cuidados, devido à pandemia e à situação que vivemos no momento”, citou.

Mesmo com as adaptações, por conta da Covid-19, Colomera destacou a preparação intensa dos atletas. “Foi feito o máximo possível. Assim que foram liberadas as atividades, todos os atletas retornaram aos treinamentos e às aulas. Então, temos o maior otimismo possível para a participação desse evento. E ansiosos para trazer o tetracampeonato para a cidade de Londrina, por uma equipe, e o bicampeonato pela outra. Esperamos fazer o melhor, fazer boas disputas no fim de semana e trazer essas medalhas para casa”, concluiu.

No torneio, será obrigatória a utilização de equipamentos (embarcações, lycras e coletes) da mesma cor para as equipes, assim como máscaras e a utilização de álcool em gel. O Campeonato Brasileiro de Caiaque Polo é uma realização da Prefeitura Municipal de Lindóia, com organização da Bioleve e supervisão da Confederação Brasileira de Canoagem e o Comitê de Caiaque Polo.

