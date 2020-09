Escola de voleibol está com inscrições abertas para meninos

As aulas são on-line, de terça e quinta-feira a partir das 14 horas, via plataforma Google Meet

Podem se inscrever para aulas gratuitas de voleibol, meninos nascidos de 2006 a 2010. As aulas são on-line, de terça e quinta-feira a partir das 14 horas, via plataforma Google Meet. Interessados devem mandar um e-mail para escoladevoleixxideoutubro@gmail.com com o assunto: inscrição escola de Voleibol.

Nas aulas remotas são trabalhados elementos coordenativos e técnicos como os deslocamentos, passadas, quedas e saltos que ocorrem no jogo de voleibol, além de uma introdução teórica da parte tática da modalidade: sistema de jogo, funções dos jogadores, tática individual e coletiva.

Segundo o técnico supervisor da escolinha, Matheus Rodrigues de Carvalho Elias, a ideia é preparar as crianças com treinos desafiadores para que elas conheçam os princípios básicos do voleibol e se motivem ao ingresso e ao desenvolvimento na modalidade, até que seja possível voltar aos treinos presenciais com segurança

“Eu planejo,organizo e monto os treinos juntos com o grupo de estagiários do curso de educação física da UEL que fazem parte do projeto, que gravam os vídeos e ministram as aulas. Sempre com a minha presença e orientação. As aulas são ao vivo, mas nós gravamos a aula anteriormente. Desta forma é possível demostrar o modelo de execução correta dos movimentos, usando efeitos de vídeo como câmera lenta, por exemplo, para os alunos além de facilitar as instruções e feedbacks fornecidos. Porque assim a criança consegue observar o vídeo, e receber as instruções simultaneamente”, concluiu.

O voleibol da Associação Atlética Acadêmica de Educação Física XXI de Outubro conta com o patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina, através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE).

