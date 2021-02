Estádio do Café foi vistoriado e está apto para o Campeonato Paranaense

Fundação de Esportes de Londrina (FEL) acompanhou, neste domingo, a inspeção realizada pela Federação Paranaense de Futebol

O Estádio Municipal Jacy Scaff, o Estádio do Café, está pronto para receber as partidas do Campeonato Paranaense, que começam no dia 28 de fevereiro. No domingo (31), a Federação Paranaense de Futebol (FPF) vistoriou e avaliou as condições da arena esportiva. A decisão é que o Café está adequado para a realização dos jogos do campeonato estadual.

Foram avaliados tópicos como a iluminação, os vestiários, os acessos, o gramado e as dimensões do estádio. A perícia foi feita pelo representante da Federação, João Mazur.

Acompanharam a inspeção o presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Marcelo Oguido; os diretores da FEL, Sandro Henrique Moreira dos Santos e Ney Inácio da Silva; e demais servidores da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), junto com o gerente da SM Sport/Londrina Esporte Clube, João Severo.

A Prefeitura de Londrina mantém, por meio da FEL, uma manutenção constante no Estádio do Café, para que os laudos e permissões estejam sempre em dia. “O Município tem investido no estádio. Já garantimos o placar eletrônico, a descompactação periódica do gramado, e melhorias significativas nos vestiários e na sala de coletiva de imprensa. Agora estamos trabalhando para a troca da iluminação por LED e também em um projeto de acessibilidade. E mesmo em pandemia, os reparos são realizados”, contou o presidente da Fundação de Esportes.

Segundo o assessor de esportes e eventos da FEL, Sandro Henrique Moreira dos Santos, a presença do público nos jogos está a critério dos órgãos responsáveis em saúde. “Continuamos em um momento delicado. O importante é garantir o bem-estar de todos. Sabemos que os torcedores estão ansiosos pela volta dos jogos, mas no momento certo os portões do estádio estarão abertos e celebraremos o esporte juntos”, afirmou.