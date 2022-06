Estadual de Paraquedismo reúne atletas de ponta em Londrina neste fim de semana

Campeonato integra a programação dos Jogos de Aventura e Natureza; participam 35 paraquedistas do Paraná, Santa Catarina e São Paulo

Neste fim de semana, dentro da programação da Etapa Norte dos Jogos de Aventura e Natureza (JAN’s), Londrina vai sediar o Campeonato Paranaense de Paraquedismo. Sábado (25) e domingo (26), 35 atletas do Paraná, Santa Catarina e São Paulo devem saltar a 10 mil pés de altura (pouco mais de três quilômetros) pela competição, que será realizada no Aeroporto 14 Bis. Antes do torneio iniciar, na sexta-feira (24), os paraquedistas também estarão a postos para treinamentos e saltos duplos, no mesmo local.

O Aeroporto 14 Bis fica na Rodovia Carlos João Strass, km 11, no distrito da Warta. O Campeonato Paranaense de Paraquedismo é uma realização da Federação Paranaense de Paraquedismo (FEPAR) e do Governo do Paraná, por meio da Superintendência Geral do Esporte, com apoio da Confederação Brasileira de Paraquedismo.

A Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), é parceira do JAN’s, que realiza sua Etapa Norte de quinta-feira (23) a 3 de julho em cinco municípios paranaenses. Além de Londrina, os Jogos de Aventura e Natureza também são promovidos nas cidades de Alvorada do Sul, Sertaneja, Ibiporã e Sertanópolis.

Para o presidente da FEL, Marcelo Oguido, o Paranaense de Paraquedismo será uma ótima oportunidade para os londrinenses conferirem de perto essa modalidade esportiva, despertando o surgimento de novos praticantes. “Ficamos muito felizes em poder atender essa demanda e sermos parceiros de um evento tão grande, que dá condições ao atleta para que treine, dispute e se fortaleça para novos desafios, como o Brasileiro de Paraquedismo, que está chegando”, citou.

Oguido agradeceu a participação das secretarias e órgãos municipais, que têm auxiliado a FEL para a recepção dos Jogos de Aventura e Natureza. Dentre elas, as secretarias municipais de Educação, Obras e Pavimentação, Agricultura e Abastecimento; a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) e Londrina Iluminação. “Receber esses Jogos é um grande desafio, que tem movido muita gente. Estamos muito empenhados e agradecemos o apoio de todas as secretarias e órgãos que tem nos auxiliado nesse processo, revitalizando vários espaços, recebido as equipes e nos ajudando a levar o nome de Londrina em tantos eventos esportivos”, complementou.

O coordenador-geral dos Jogos de Aventura e Natureza, Marcos Aurélio Schemberger, frisou que o torneio vai reunir alguns dos melhores paraquedistas do Brasil para contagem de pontos no ranking nacional e preparação para o Brasileiro da modalidade. “Esse campeonato estadual é parceiro dos JAN’s, integrando as edições de 2019 e 2021. E agora, em 2022, estamos novamente juntos. Dentre as cidades que sediam a Etapa Norte, Londrina vai receber esse torneio principalmente pela história dessa modalidade na cidade, o fato de ter vários praticantes, além da facilidade de contar com um espaço específico em que pudéssemos realizar o campeonato sem ingerência do tráfego aéreo”, elencou.

Entre os nomes confirmados para a competição de paraquedismo, estão Fábio Pelayo, Carlos “Nego” André, José Bigotto “Carrapicho”, Arlindo Mourão e Irineu Rodrigues. Do Paraná, estarão representadas as cidades de Francisco Beltrão, Cascavel, Maringá, Londrina, Curitiba, Dois Vizinhos, São Jorge d’Oeste, Cornélio Procópio, Paranavaí, Arapongas, Castro, Guarapuava, Nova Esperança e Telêmaco Borba.

A programação do Paranaense começa na sexta-feira (24), às 11h, com início dos treinamentos e saltos duplos. Sábado (25), o campeonato terá largada às 9h e prossegue até o pôr do sol. E domingo (26), o evento retorna para seu último dia, às 9h, com saltos duplos.

Para os mais bem colocados, haverá premiação em dinheiro, obtida por meio da Confederação Brasileira de Paraquedismo. Os valores concedidos serão de R$ 3.000; R$ 2.000 e R$ 1.000, do primeiro ao terceiro colocado, respectivamente.

Segundo o presidente da Federação Paranaense de Paraquedismo (FEPAR), Fabrício Macoto, a previsão meteorológica indica que o céu estará em condições ideais para os saltos, o que só favorece a perspectiva de que o evento será um sucesso. “O clima de amizade, confraternização e rivalidade sadia entre os atletas está a todo vapor nos grupos paraquedistas. As inscrições se encerraram em 22 minutos, o que mostra a vontade dos atletas para participar. Teremos a presença do mais alto nível do paraquedismo paranaense, então nossas expectativas estão as melhores possíveis”, acrescentou.

NCPML