Estão abertas as inscrições para os Jogos Escolares Eletrônicos do Paraná

Competições acontecerão em setembro e outubro. Para participar é necessário estar matriculado em uma escola regular e comprovar residência no Paraná. Confira as modalidades e respectivas faixas etárias. Inscrições até 30 de agosto.

Estão abertas até 30 de agosto as inscrições dos Jogos Escolares Eletrônicos do Paraná. A competição, que está na sua segunda edição, acontecerá nos meses de setembro e outubro. Em 2020, em edição-piloto, os Jeps Eletrônicos tiveram 3.297 inscrições e 1.315 participantes.

A introdução do e-sports nos Jogos Oficiais do Estado aconteceu ano passado visando o intercâmbio e o entretenimento, aproximando os alunos como forma de atenuar os efeitos causados pela pandemia da Covid-19.

Para a coordenadora dos Jogos Escolares do Paraná, Marcia Tomadon, os esportes eletrônicos podem desenvolver nas crianças e nos adolescentes habilidades variadas, como atenção, interação, memória, raciocínio lógico, planejamento, tomadas de decisão e seleção visual. “Além disso, estamos atentos às novas tendências dos esportes, e o e-sports tem um grande número de praticantes. Por isso, não poderíamos deixar de lado essa importante modalidade que está em amplo crescimento no mundo todo”.

Para se inscrever, clique AQUI.

Competição

Os jogos acontecerão em cinco finais de semana, nos dias 11 e 12, 18 e 19, 25 e 26 de setembro e 02 e 03, e 09 e 10 de outubro. As partidas finais serão transmitidas na fanpage dos Jogos Escolares do Paraná no Facebook.

O Regulamento Oficial de cada modalidade será publicado ao término do processo de inscrição. As informações gerais da competição estão no Pré-Regulamento.

Modalidades

Para participar, o estudante deve estar matriculado em uma escola regular e com residência comprovada no Paraná. As modalidades e respectivas idades para participação são:

eFootball PES - Livre

Clash Royale ? 10 anos de idade

Fortnite - 13 anos de idade

Brawl Stars - 9 anos de idade

LOL - 12 anos de idade

Os Jogos Escolares Eletrônicos do Paraná são uma iniciativa da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio da Federação do Desporto Escolar do Paraná.

AEN