Esteio recebe jornada dupla de classificatórias ao Freio de Ouro

Semana será marcada por duas seletivas simultâneas que serão realizadas no Parque de Exposições Assis Brasil

A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos realiza jornada dupla de Classificatórias ao Freio de Ouro neste final de semana no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). Serão realizadas a partir desta terça-feira as classificatórias Gaúcha Sul e das Regiões 05, 07 e 08, que compreendem os restantes dos Estados Brasileiros. As seletivas ocorrem a partir desta terça-feira, 27 de julho, até o domingo, 1º de agosto. Cada Classificatória levará 16 exemplares para as finais da modalidade da raça Crioula, que terá sua final entre os dias 29 de setembro e 03 de outubro.

No total, são 51 conjuntos inscritos para a classificatória Gaúcha Sul e mais 50 outros conjuntos para a das Regiões 05, 07 e 08. E serão quatro trios de jurados que vão atuar nestes dias de provas em Esteio. Na Gaúcha Sul o julgamento das fêmeas ficará a cargo de Francisco Kessler Fleck, Júlio César Hax e Luís Rodolfo Machado enquanto nos machos os jurados serão Daniel Rossato Costa, Telmo de Oliveira Peixoto e Vinícius Guedes Freitas. Já na seletiva das regiões 05, 07 e 08 Felipe Caccia Maciel, Guilherme Kempa Abascal e Sandro Fonseca do Amaral serão os responsáveis pela avaliação das fêmeas enquanto Alexandre Pons Suñe, Manoel Vanderlei Braz Gonçalves e Thiago Schilling de Ávila avaliam os machos.

Sob a vigência dos protocolos sanitários de combate à Covid-19, as provas contam com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da associação e terão as etapas finais televisionadas pelo Canal do Criador. O ciclo 2021 do Freio de Ouro tem o patrocínio de Facta Financeira, Massey Ferguson, Supra e Vetnil, além do apoio de Correaria Dima, Mopo e Canal do Criador.

Confira a programação

27 de Julho de 2021 (Terça-feira)

08h às 09h30 – Admissão dos animais – Classificatória Regiões 05, 07 e 08

09h30 às 11h – Admissão dos animais – Classificatória Gaúcha Sul

14h – Morfologia – Fêmeas e Machos / Classif. Regiões 05, 07 e 08

28 de Julho de 2021 (Quarta-feira)

08h – Morfologia – Fêmeas e Machos / Classif. Gaúcha Sul

12h – Andaduras, Figura, VSP e Esbarradas – Fêmeas e Machos / Classif. Regiões 05, 07 e 08

29 de Julho de 2021 (Quinta-feira)

09h – Andaduras, Figura, VSP e Esbarradas – Fêmeas/ Classif. Gaúcha Sul

14h – Andaduras, Figura, VSP e Esbarradas – Machos / Classif. Gaúcha Sul

30 de Julho de 2021 (Sexta-feira)

08h – Mangueira I – Classif. Regiões 05, 07 e 08

Sequência – Mangueira I – Classif. Gaúcha Sul

14h – Campo I – Classif. Regiões 05, 07 e 08

31 de Julho de 2021 (Sábado)

08h – Mangueira II, Bayard-Sarmento e Campo II - Fase Final da Classificatória das Regiões 05, 07 e 08

15h – Campo I – Classif. Gaúcha Sul

01 de Agosto de 2021 (Domingo)

08h – Mangueira II, Bayard-Sarmento e Campo II - Fase Final da Classificatória Gaúcha Sul

Rejane Costa/Asimp