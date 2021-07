Estreante na categoria OK, Lucas Mendes vai ao pódio na Copa Brasil de Kart 2021

Mato-grossense conquistou a terceira posição no campeonato, disputando contra alguns dos mais experientes pilotos da modalidade

O piloto mato-grossense Lucas Mendes disputou, entre os dias 21 e 24 de julho, a Copa Brasil de Kart 2021 pela categoria OK, a mesma que reunirá, em dezembro, as estrelas do kartismo internacional para a disputa do Campeonato Mundial de Kart 2021, em Birigui, no interior de São Paulo.

A Copa Brasil de Kart deste ano foi realizada em Londrina, no Kartódromo Luigi Borghesi, uma pista em que Mendes jamais havia sequer treinado antes da competição e, portanto, era totalmente desconhecida pelo piloto. Além da pista, foi também a primeira vez que Lucas pilotou um kart equipado pelos potentes motores da classe OK, que atingem velocidades próximas a 130 Km/h na pista paranaense.

Com apenas alguns treinos preparatórios na programação do evento, o desafio era conhecer os segredos da pista, adaptar-se ao estilo de pilotagem do motor OK e ainda acertar o chassi para as condições do traçado de Londrina. Contando com a experiência da equipe SKM Racing, comandada pelo preparador Kaio Mauro, Mendes evoluiu rápido e esteve sempre entre os primeiros colocados nos treinos. No treino classificatório o piloto obteve o quarto melhor tempo, apenas 0,393 segundos atrás do pole-position.

Seguiram-se duas provas classificatórias, onde Mendes conquistou a quarta e oitava posições, dando-lhe o direito de largar novamente da quarta colocação na prova final, a qual definiria os campeões. Na corrida decisiva, o mato-grossense pulou logo para terceiro, chegou a pressionar os líderes, mas o kart perdeu um pouco de desempenho ao longo da prova e o piloto apenas gerenciou a posição para alcançar o pódio na segunda maior competição nacional do kartismo. O campeão foi Enzo Prando, Vice-campeão Brasileiro da categoria em 2020 e o Vice-Campeão da Copa Brasil foi Gabriel Gomez, Campeão Brasileiro da categoria OK Júnior em 2020.

“Estou muito contente com minha estreia na categoria OK, com um pódio na Copa Brasil. Era tudo novo para mim e tive que me adaptar rápido. Para minha felicidade tenho uma equipe fantástica que é a SKM Racing e contei com os excelentes motores da DTR Motorsport, que tornaram essa tarefa menos difícil e me proporcionaram um equipamento em condições de disputar as primeiras colocações em meio a grandes nomes do kartismo nacional.” afirmou Mendes.

Pouco descanso e uma nova jornada pela frente

Apenas dois dias separam as atividades de pista das duas fases da Copa Brasil de Kart. Os treinos livres da segunda fase, onde Mendes competirá pela categoria Graduado, começam nesta terça-feira (27). Serão seis sessões de treinos livres divididos entre terça e quarta-feira, o treino classificatório e duas provas classificatórias realizadas na quinta-feira e, na sexta (30), a grande final.

“A preparação física precisa estar em dia, pois a programação é intensa e muito desgastante. Mas estamos bem, e preparados para mais esta fase da Copa Brasil de Kart. Agora já conheço a pista, e já utilizo o equipamento da categoria Graduado nas competições regionais, então nos concentraremos apenas no acerto do chassi e detalhes de pilotagem. A meta, com certeza, é o título!” finalizou.

Lucas Mendes

Lucas Mendes é nascido em Cuiabá (MT). Atualmente com 15 anos, conheceu o esporte em 2013, aos 7 anos de idade, e não abandonou mais as pistas desde então. As principais conquistas no curriculo são:

2016

Campeão do Top Kart Brasil – Etapa Interlagos – Categoria Cadete

2018

3º colocado no Campeonato Brasileiro de Kart – Categoria Junior Menor

2019

Campeão Brasileiro de Rotax – Categoria Júnior Max

Campeão da Copa São Paulo de Kart Granja Viana - Categoria Júnior Max

2020

Campeão da Copa São Paulo Light de Kart - Categoria Júnior

Vice-campeão da Copa São Paulo de Kart Granja Viana - Categoria Júnior Max

4º colocado no Campeonato Brasileiro de Kart – Categoria OK Júnior

Além das competições no Brasil, Lucas Mendes acumula diversas experiências internacionais no kartismo, como duas participações no SKUSA, em Las Vegas (EUA), em 2017 e 2018, a participação no Mundial de Rotax e no CIK-FIA Academy Trophy, ambos na Itália, em 2019 e diversas provas no México, em 2021.