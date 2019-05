Ex-atleta da seleção de vôlei Marlon Yared dá palestra em Londrina

Durante o evento será lançado a edição 2019 do Projeto Londrina Vôlei que conta com recursos do FEIPE

Inspirando novas gerações” é o tema da palestra do jogador de vôlei Marlon Yared, campeão mundial de voleibol em 2010 pela Seleção Brasileira. O evento será realizado no dia 25 de maio, no ginásio do Colégio Estadual Vicente Rijo, localizado na avenida Juscelino Kubitscheck, 2.372, às 14 horas. Na sequência, haverá uma clínica de voleibol.

Podem participar profissionais e acadêmicos de educação física, fisioterapia, psicologia, nutrição e medicina. As inscrições poderão ser feitas online, pelo link http://bit.ly/2Q1uTDO, até o dia 23 de maio.

O evento, organizado pelo Projeto Londrina Vôlei da Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF) do Colégio Vicente Rijo, conta com apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

Londrina Vôlei– No evento será lançado o Projeto Londrina Vôlei 2019, que começou no ano passado com as categorias juventude masculino e feminino, de 15 a 18 anos. Além de dois times principais, um masculino e um feminino, o trabalho oferece iniciação esportiva nessas categorias.

A responsável pelo Londrina Vôlei, Maria Beatriz Bernardy, afirmou que o projeto terá como padrinho o palestrante e jogador, Marlon Yared. “É uma honra tê-lo conosco, pois mostra que o projeto tem um trabalho sério e motiva os atletas a cada dia melhorarem mais”, acrescentou.

Neste ano, o Londrina Vôlei foi renovado com patrocínio do Município, por meio da FEL, que disponibiliza recursos via Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE).

