Favarin, Teixeira e Junqueira vencem na quarta etapa em Londrina

Enquanto Favarin teve 100% de aproveitamento na Pro, Teixeira e Junqueira dividem os triunfos na Super.

Os dois nomes da etapa de Londrina da Copa Shell HB20, que corresponde ao quarto encontro da temporada 2020, viu Edgar Favarin, na Pro, Keka Teixeira e Antonio Junqueira, na Super, vencerem as duas corridas disputadas em suas respectivas categorias, Pro e Super, respectivamente, dando um show no Autódromo Internacional Ayrton Senna neste fim de semana.

Na Pro, Favarin venceu no sábado após largar em segundo e dar o bote no então pole Alberto Cattucci, com Raphael Abbate em terceiro; já no domingo, largando em sexto por conta do grid invertido, o piloto do carro #74, que correu sem seu parceiro tradicional Odair dos Santos nesta etapa, passou um por um para assumir a ponta antes mesmo da metade da disputa, recebendo a bandeirada seguido de perto por Diego Ramos, sétimo no sábado. Luciano Viscardi, Bruno Testa completaram o pódio do domingo. Por ser convidado, Bonilha

"Foi um final de semana perfeito. Desde os treinos de sexta, corrida no saábado e na prova de hoje. Sabia que hoje seria tudo mais difícil por conta do lastro que levamos pela vitória de ontem. Nas duas ou tres primeiras voltas eu consegui fazer as ultrapassagens que precisava e assumi a ponta. Os outros carros se amarraram na disputa pela segunda posição e eu consegui abrir um pouco. Essa foi a minha sorte, por que o Diego Ramos veio muito rápido e se tivessemos mais uma ou duas voltas eu acho que não daria pára segurar. O Diego fez inclusive a melhor volta da prova", fala Favarin.

Já na Super, Keka Teixeira não teve moleza para vencer no sábado, foi preciso um duelo com Romulo Molinari, que correu homenageando ; já no domingo, foi a vez de Junqueira não dar chances para os rivais, enquanto atrás dele a briga foi intensa entre Teixeira, Marcus Indio e Leonardo Reis, com direito a batida de portas e trocas de tinta.

"Eu queria as vitórias nas duas corridas, mas não deu e isso não impede que eu saia muito animado com a categoria. Estou muito feliz com o meu desempenho e as duas corridas foram bem legais e difíceis. Saio daqui feliz e focado na briga pelo campeonato", afirmou Teixeira. "Foi uma boa corrida. Tive um bom espaço na largada, consegui aproveitar bem e assumi a liderança logo no início e consegui abrir. Encostei no pessoal da Pro e me mantive quieto na minha posição, administrando a vantagem na Super e pensando no campeonato. Estou muito feliz com o resultado de hoje", comentou Junqueira.

Cattucci e Ramos também levaram os dois troféus da Volta Mais Rápida Brazzo nas duas corridas, respectivamente. A próxima etapa da Copa Shell HB20 ainda não está definida por conta da pandemia e será anunciada em breve.

Confira os resultados extra-oficiais do fim de semana:

Corrida 1

1 . #74 Edgar Favarin (Pro), 14 voltas

2 . #33 Alberto Cattucci (Pro), a 2.138

3 . #20 Raphael Abbate (Pro), a 5.913

4 . #11 Thiago Riberi (Pro), a 10.216

5 . #343 Christiano Bornemann (Pro), a 10.441

6 . #67 André Bragantini (Pro), a 11.349

7 . #113 Diego Ramos (Pro), a 11.612

8 . #404 Diego Augusto (Pro), a 11.920

9 . #197 Luiz Sena (Pro), a 12.592

10 . #41 Lucas Bornemann (Pro), a 12.618

11 . #15 Bruno Testa (Pro), a 13.031

12 . #17 Cesar Bonilha (Pro), a 13.895

13 . #70 Kleber Eletric (Pro), a 14.206

14 . #28 Luiz Cordeiro (Pro), a 14.594

15 . #31 Caito Carvalho (Pro), a 15.402

16 . #18 Daniel Nino (Pro), a 15.792

17 . #77 Beto Cavaleiro (Pro), a 24.832

18 . #177 Keka Teixeira (Super), a 25.042

19 . #9 Cassio Cortes (Pro), a 28.057

20 . #27 Romulo Molinari (Super), a 31.117

21 . #71 Alexandre Canassa (Super), a 31.819

22 . #21 Marcus Indio (Super), a 33.211

23 . #99 Rafa Maeda (Super), a 33.249

24 . #6 Fabio Albuquerque (Super), a 34.303

25 . #161 Antonio Junqueira (Super), a 35.305

26 . #22 Edson dos Reis (Super), a 37.522

27 . #329 Leonardo Reis (Super), a 43.526

28 . #13 Marcelo Zebra (Super), a 44.268

29 . #117 Thaline Chicoski (Super), a 1:04.534

Não completaram 75% da prova

#222 Marcelo Giarreta Juba (Super), a 6 voltas

#220 Waldir Belizário (Super), a 10 voltas

#5 Edgar Colamarino (Super), a 13 voltas

#84 Thiago Sansana (Super), a 13 voltas

#300 Marcos Ramos (Super), a 13 voltas

Corrida 2

1. #74 Edgar Favarin (Pro) 16 voltas

2. #113 Diego Ramos (Pro), a 0.543

3. #11 Luciano Viscardi (Pro), a 5.714

4. #15 Bruno Testa (Pro), a 6.495

5. #20 Raphael Abbate (Pro), a 6.835

6. #343 Christiano Bornemann (Pro), a 7.091

7. #197 Luiz Sena (Pro), a 10.547

8. #41 Lucas Bornemann (Pro), a 11.256

9. #70 Kleber Eletric (Pro), a 14.804

10. #28 Luiz Cordeiro (Pro), a 16.058

11. #31 Caito Carvalho (Pro), a 17.094

12. #77 Beto Cavaleiro (Pro), a 19.698

13. #404 Wagner Cardoso (Pro), a 21.686

14. #18 Daniel Nino (Pro), a 21.959

15. #161 Antonio Junqueira (Super), a 22.104

16. #9 Cassio Cortes (Pro), a 24.842

17. #177 Keka Teixeira (Super), a 31.717

18. #329 Rafael Reis (Super), a 32.657

19. #222 Juba (Super), a 33.430

20. #71 Diego Vallini (Super), a 36.457

21. #21 Marcus Indio (Super), a 36.788

22. #22 Edson dos Reis (Super), a 40.759

23. #5 Edgar Colamarino (Super), a 42.956

24. #13 Marcelo Zebra (Super), a 48.398

25. #84 Thiago Sansana (Super), a 58.801

26. #117 Pedro Perdoncini (Super), a 1:11.308

27. #300 Luiz Albuquerque (Super), a 1:12.534

28. #6 Luiz Henrique Filho (Super), a 1:29.884

Não completaram 75% da prova

#99 Rafa Maeda (Super), a 7 voltas

#33 Eduardo Doriguel (Pro), a 8 voltas

#220 Waldir Belizário (Super), a 14 voltas

#17 Cesar Bonilha (Pro), a 15 voltas

#27 Romulo Molinari (Super), a 15 voltas

Bruno Vicaria/Edu Antonialli/Asimp