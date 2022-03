FEIPE 2022 divulga resultado final com 62 projetos esportivos selecionados

Investimento total estimado para incentivo aos projetos é de R$ 5,235 milhões; as entidades habilitadas agora devem apresentar a documentação solicitada para poderem firmar convênio com a Fundação de Esportes

A Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes (FEL), publicou na segunda-feira (7) a relação definitiva dos projetos selecionados para receberem recursos do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe) em 2022. Ao todo, 62 projetos foram habilitados nesta edição, aberta pelo Edital nº 07/2021. O resultado final, incluindo a decisão dos recursos apresentados, está disponível no Jornal Oficial do Município, edição 4.576 (página 138). Também pode ser acessado no site da FEL, que reúne todos os documentos e informações relacionados ao FEIPE 2022.

O investimento total destinado pelo FEIPE, para os 62 projetos selecionados, é de R$ 5.235.000,00 direcionados a fomentar cinco programas esportivos.

Foram habilitados 21 projetos no Programa Adulto, totalizando R$2.351.000,00; sete projetos no Programa Alternativo com montante de R$ 210.000,00; 13 projetos no Programa para Pessoas com Deficiência no valor de R$ 390.000,00; 19 projetos no Programa Juventude, perfazendo R$ 1.888.000,00; e mais dois projetos no Programa das Ligas Esportivas, que somam R$ 396.000,00.

Todos os projetos concorrentes passaram por análise e receberam parecer do Conselho Administrativo da Fundação de Esportes de Londrina (CAFEL). Agora, os proponentes de cada um deles terão prazo de até 15 dias corridos, após a publicação do resultado final, para entregar as documentações para a próxima etapa, quando as entidades deverão mostrar o plano de trabalho, apresentando as certidões e os documentos de regularidade jurídica, em cumprimento ao item 10 do edital.

Dezenas de modalidades esportivas foram contempladas em 2022, entre feminino e masculino. Há projetos de atletismo, voleibol, judô, handebol, futsal, ginástica rítmica, basquete, jiu-jitsu, vôlei de praia, kickboxing, karatê, taekwondo, badminton, tênis de mesa, tênis de campo, futevôlei, futebol americano, caiaque polo, handebol de praia, motocross, tiro com arco, corrida de aventura, beach tennis e outros.

O presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Marcelo Oguido, pede atenção a todas as entidades habilitadas na entrega da documentação, alertando que a falta de documentos gera a desclassificação imediata do projeto. “Outro ponto importante a ser ressaltado é que, se a instituição estiver concorrendo a várias modalidades, é necessário apresentar a mesma documentação em todos os processos abertos. O quanto antes os proponentes puderem enviar suas documentações corretamente, de forma mais rápida serão elaborados os contratos. Assim, essas instituições poderão colocar em prática seus projetos com o recurso repassado pelo FEIPE 2022, dando andamento em suas equipes, competições e eventos”, enfatizou.

O orçamento total disponibilizado pelo Município para o FEIPE, em 2022, é de R$ 5.810.000,00 milhões. Dessa forma, o recurso remanescente do Edital 07/2021, que totalizou R$ 5.235.000,00 poderá ser utilizado em um novo edital.

Oguido informou que existe a intenção de ser aberta uma nova chamada pública, o que poderá ocorrer após toda a conclusão da etapa de documentação do primeiro edital de 2022. “Antes de qualquer nova iniciativa, é necessário aguardar o recebimento dos documentos deste edital, e a tramitação final até a assinatura dos convênios, verificando se ainda haverá mais algum projeto inabilitado, entre outros aspectos. Após isso, a ideia é trabalhar um novo edital, abrindo oportunidade àquelas entidades que não foram habilitadas nesse primeiro momento. Houve modalidades esportivas desertas, e os representantes destas terão chance de concorrer aos recursos, conforme a viabilidade”, adiantou.

Já o assessor de esportes e eventos da FEL, Sandro Henrique dos Santos, destacou que a boa organização da Fundação na elaboração do edital e nas orientações aos participantes fizeram a diferença no andamento do FEIPE 2022. “Tivemos recorde histórico de 104 projetos inscritos no edital de abertura deste ano, a maior participação em todos os anos do FEIPE. A cada edição estamos tentando aprimorar as ações, com capacitações gratuitas ofertadas aos interessados em inscrever seus projetos, sendo um momento para detalhar o funcionamento do edital e para tirar dúvidas dos proponentes. Isso ajuda a ampliar a divulgação e as entidades a errarem menos na apresentação dos projetos”, disse.

Recorde histórico

O edital mais recente do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe 2022) registrou o maior número de inscritos para um mesmo edital, marca histórica do programa criado há 20 anos pela Prefeitura de Londrina. O edital de 2022 abriu inscrições no início de janeiro e contabilizou 104 projetos protocolados, referentes a diversas modalidades e categorias que pleiteiam recursos financeiros repassados pela Fundação de Esportes (FEL), órgão responsável pela gestão do Feipe. A marca, inédita, supera o recorde anterior de 99 projetos inscritos em 2021.

Investimento

Desde o início da gestão do prefeito Marcelo Belinati, em 2017, Londrina já teve investimento aproximado de R$ 30 milhões pelo Feipe, incluindo o edital de 2022. Esse montante é repassado diretamente a centenas de projetos contemplados, conforme o convênio firmado com o Município. Desde seu início, o Feipe beneficiou milhares de jovens atletas, atletas adultos, paratletas, técnicos e comissão técnica. São incentivados projetos desde a iniciação esportiva até as modalidades adultas e de alto rendimento, além do incentivo a ligas amadoras, esportes para pessoas com deficiência e programas alternativos.