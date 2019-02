FEL abre inscrições para atividades na Praça da Juventude da Região Sul

Há aulas de alongamento, treino funcional, ginástica aeróbica e futsal para crianças, tudo gratuito

As crianças, jovens e adultos que desejam começar o ano levando uma vida mais saudável e praticando exercícios físicos têm a oportunidade de se inscreverem, gratuitamente, em uma das atividades físicas disponibilizadas pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL) na Praça da Juventude da Zona Sul de Londrina. Ela fica na Avenida Guilherme de Almeida s/n, ao lado da usina de asfalto da Pavilon.

Estão abertas as inscrições para as aulas de alongamento, que serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 8h; para treino funcional que acontece de segunda a quinta-feira, das 8h15 às 9h15 e para ginástica aeróbica, que tem aulas nas terças e quintas-feiras, das 9h15 às 10h. Estas atividades podem ser realizadas por pessoas acima de 14 anos. Já para as crianças e adolescentes, de 8 a 14 anos, há outra opção que é o futsal, de segunda a sexta-feira, das 9h às 10h, no mesmo local.

Os interessados em participar precisam se inscrever na Praça da Juventude da Zona Sul. Para isso, basta ir até o local das atividades e preencher a ficha cadastral. Segundo o coordenador da Praça da Juventude da zona sul, Edegar Marandola, não há limites de vagas, pois conforme for aumentando o número de inscritos, novas turmas serão abertas.

Atualmente, cerca de 70 adultos e 20 crianças realizam as atividades no turno da manhã, na Praça da Juventude da zona sul. “Quem participa da atividade física melhora sua saúde, seu condicionamento físico e o sistema cardiorrespiratório. Já na modalidade infantil, as crianças têm a oportunidade de, no contraturno e acompanhados de um profissional, desenvolverem uma atividade esportiva, evitando que elas fiquem nas ruas e vulneráveis às más companhias”, acredita o coordenador.

Todos os exercícios físicos são acompanhados e ministrados por profissionais da área de educação física. “Estamos ampliando e divulgando as atividades realizadas pela FEL, assim como ampliaremos nosso número de estagiários para levarmos a atividade física para toda a comunidade e com isso melhorarmos a qualidade de vida da população”, comentou o presidente da FEL, Fernando Madureira.

Ana Paula Hedler/NCPML