FEL divulga resultado provisório do 3° edital do FEIPE 2020

Os projetos inabilitados têm até esta terça-feira (28) para enviar recurso

A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) divulgou, na última sexta-feira (24), pelo Jornal Oficial do Município n° 4.118, o resultado preliminar do 3º edital do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE). Ao todo, três projetos foram habilitados e serão convocados, em nova publicação oficial, para dar continuidade no processo. Enquanto isso, as propostas inabilitadas têm prazo hoje (28) para entrar com recurso.

Neste edital, os habilitados e classificados foram o basquetebol feminino, no Programa de Incentivo ao Desenvolvimento do Esporte Adulto e no Programa de Formação Esportiva da Juventude. Já no Programa de Esportes para Pessoas com Deficiência, a modalidade de basquete de cadeira de rodas foi a contemplada.

Os projetos inabilitados poderão interpor recurso ainda hoje (28), até às 14 horas. O recurso deverá ser registrado mediante petição legível, devidamente fundamentada, subscrita pelo representante legal ou preposto do recorrente, e protocolada, entre 8h e 14h, na sala da coordenadoria técnica da FEL, localizada na rua Gomes Carneiro, 315.

Segundo o presidente da FEL, Sandro Henrique Moreira dos Santos, não haverá abertura de outro edital. “Esse resultado ficou abaixo do que esperávamos, pois fizemos todo um trabalho bem completo para que as entidades pudessem participar. Agora, ainda tem os dois dias de recurso, onde há projetos que podem se justificar e conseguir o benefício. Finalizada essa etapa, nós começaremos a planejar o FEIPE de 2021. Abriremos oportunidades para receber sugestões das entidades já participantes e aquelas que querem participar. E ainda, trabalhar na nossa principal ideia, que é fazer com que seja totalmente digital o processo”, afirmou.

