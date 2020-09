Final do Freio de Ouro promete disputa acirrada e emocionante

Modalidade promovida pela ABCCC conhecerá seus campeões no último final de semana de setembro em Esteio (RS)

Depois de cinco classificatórias nacionais, que precisaram ser remanejadas devido à pandemia causada pelo Coronavírus, chegou o momento de conhecer os grandes campeões do Freio de Ouro em 2020. A modalidade, promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), revelará os melhores do ciclo entre os dias 23 e 27 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), durante a Expointer Digital.

O presidente da entidade, Francisco Fleck, lembra que este foi um ano desafiador para a realização das provas, mas que estão finalizando com êxito a competição. "Estamos chegando a esta final do Freio de Ouro em um ano muito difícil mas com a sensação do dever cumprido. A ABCCC foi muito ágil em entender lá em abril a dimensão da pandemia e que a única forma era estabelecer um protocolo rígido para continuar essas atividades", observa.

Além disso, a expectativa, conforme Fleck, é de mais uma final de alto nível com grande disputa pelos lugares no pódio. "Fizemos 5 classificatórias e estamos realizando uma final com apenas um mês de atraso. Foi um sucesso e esperamos um Freio de alta qualidade já que lá no Bocal de Ouro, por exemplo, já tivemos uma demonstração desta qualidade dos animais", projeta.

A final vai seguir o Protocolo de Enfrentamento à Covid-19 nas atividades da raça Crioula, realizado em parceria com a Santa Casa de Porto Alegre, por isso a entrada ao local é restrita. O acesso é concedido somente às pessoas diretamente envolvidas com a atividade, sendo elas: expositores, de preferência no máximo dois; um tratador; um veterinário e um ginete. Restrição referente por animal. Vale ressaltar que crianças com menos de 12 anos de idade não poderão acessar o local.

O julgamento ficará a cargo do trio de avaliadores Gustavo Silveira Rodrigues, Luciano Corrêa Passos e Mário Moglia Suñe na categoria das fêmeas, enquanto nos machos os jurados serão Lauro Varela Martins, Leonardo Rodrigues Teixeira e Thiago Schilling de Ávila. Sem a presença de público, os espectadores poderão conferir as provas pela transmissão pelo Youtube e nas redes sociais da ABCCC.

Confira a programação

21 de setembro de 2020 (Segunda-feira)

08h às 20h - Início da entrada dos animais do Freio de Ouro

22 de setembro de 2020 (Terça-feira)

08h às 20h – Continuação da entrada dos animais do Freio de Ouro

23 de setembro de 2020 (Quarta-feira)

08h às 12h – Término da entrada dos animais do Freio de Ouro

14h às 15h30min - Exame de admissão Freio de Ouro - Fêmeas

15h30min às 17h - Exame de admissão Freio de Ouro – Machos

24 de setembro de 2020 (Quinta-feira)

8h30min - Morfologia do Freio de Ouro - Fêmeas

14h - Morfologia do Freio de Ouro - Machos

25 de setembro de 2020 (Sexta-feira)

7h - And./ Figura/ VSP/ Esb. - Fêmeas

Cont. And./ Figura/ VSP/ Esb. - Machos

26 de setembro de 2020 (Sábado)

8h - Prova de Mangueira - 1ª fase (Fêmeas e Machos)

14h - Prova de Campo - 1ª fase (Fêmeas e Machos)

27 de setembro de 2020 (Domingo)

12h – Início da transmissão ao vivo

12h30min – Abertura oficial do 39º Freio de Ouro

13h - Prova de Mangueira – Fase Final

14h45min - Prova Bayard/ Sarmento – Fase Final

15h50min - Prova de Campo – Fase Final

17h - Entrega de prêmios - Freio de Ouro