Final do futebol suíço em Tamarana: Amigos conquistam título inédito

A noite do sábado (14) em Tamarana foi emba lada pelas decisões da edição 2020 da Copa Didi Ossette de Futebol Suíço Master. As finais ocorreram no Complexo Esportivo Sebastião Sidônio de Araújo, o Centro Social Urbano, e foram acompanhadas por um público diversificado: de famílias inteiras a grupos de adolescentes, tamaranenses marcaram presença em mais um evento da prefeitura no CSU.

Organizada pela Diretoria municipal de Esportes pelo terceiro ano consecutivo, a competição voltada a boleiros de 40 anos ou mais teve um campeão inédito pela primeira vez. Os Amigos levaram o caneco para casa ao vencerem Os Primos por 1 x 0 na final da Taça Ouro.

A partida precisou ser interrompida em dois momentos após apagões afetarem a cidade, mas isso não foi páreo para barrar a energia dos Amigos em conquistar a copa. Em 2018 e 2019, o título havia ficado com o Unimídia.

Pela decisão da Taça Prata, o Posto Coroados não tomou conhecimento do Esperança e aplicou um sonoro 6 x 2 no adversário. Já a Taça Bronze ficou com o Jardim Juny, mas o troféu não veio fácil. Depois de abrir vantagem de 4 x 2 sobre o Tubarão Indígena, os boleiros do Juny viram o time da Terra Indígena Apucaraninha empatar o duelo em 4 x 4 na etapa final. O título veio porque o Jardim Juny fez melhor campanha na primeira fase e jogava com a vantagem do empate.

