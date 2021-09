Fundação de Esportes de Londrina apoia a 2ª Maratona Solidária do Sesc

Sem cobrança em dinheiro, as inscrições são por meio de doação de pares de tênis para crianças atendidas em projeto social; maratona será de 26 de setembro até 2 de outubro

Estimulando o exercício do corpo e da solidariedade, o Sesc PR está promovendo a 2ª Maratona Solidária. O evento esportivo, diferente dos modelos convencionais, mobiliza dezenas de municípios paranaenses e convida qualquer pessoa a partir de 16 anos para correr um trajeto de 42 km em um maratona individual, em duplas, quartetos ou octetos. Em vez de valores em dinheiro, as inscrições ocorrem por meio de pares novos de tênis doados pelos participantes, que serão destinados às crianças atendidas no Aprender e Jogar, projeto esportivo e social do Sesc. A Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes (FEL) está apoiando a realização do evento no município.

As inscrições prosseguem abertas e a ação será realizada entre os dias 26 de setembro e 2 de outubro, período de sete dias que os corredores terão para concluir a prova, conforme as regras apresentadas na página do evento, que pode ser acessada no link www.sescpr.com.br/ms/. Os interessados podem se inscrever pelo site, preenchendo seus dados e declaração de ciência da importância de uma avaliação médica prévia.

Com a inscrição efetivada, o participante poderá se dirigir à unidade do Sesc mais próxima e entregar a doação de tênis esportivo – no valor mínimo de R$ 100,00 – para fazer a retirada do kit, mediante agendamento prévio. Pessoas que possuam algum material esportivo (caneleira, capacete, joelheira, óculos esportivo, entre outros) poderá doar junto com os tênis.

Quem se inscrever terá direito a um kit exclusivo da maratona, com camiseta personalizada biodegradável, sacola térmica e bandana, além da medalha de maratonista solidário. A quantidade de pares de tênis doados pelos corredores irá variar conforme o tamanho da equipe, bem como a distância percorrida pelos inscritos.

Para cada participação individual, será doado um par de tênis esportivo, no mínimo. Provas em duplas também pedem um par de tênis, e quartetos deverão doar dois pares. Já as equipes de oito pessoas precisam disponibilizar quatro pares novos. A entrega dos kits ocorre nas unidades do Sesc participantes da ação, mediante comprovação da entrega do par de tênis. Em Londrina, estão disponíveis o Sesc Londrina Norte e o Sesc Londrina Centro. Mais de 30 unidades, em diferentes cidades, estão integrando a iniciativa.

A corrida de 42 km poderá ser feita em até sete dias, sendo que a distância percorrida por cada participante dependerá da categoria selecionada. Os corredores terão que registrar o seu tempo no aplicativo Strava para validar o resultado junto ao Sesc.

Na classificação geral, o evento dará premiação em troféu aos três melhores tempos de cada categoria. Os tempos e distâncias serão computados a cada dia, por meio do app Strava. Quem desejar concorrer à premiação precisa autorizar o Sesc a obter as informações do aplicativo durante o período da 2ª Maratona Solidária.

O presidente da FEL, Marcelo Oguido, afirmou que a 2ª Maratona Solidária é uma combinação perfeita de objetivos, aliando a prática esportiva, com exercício ao ar livre, ao ato solidário de ajudar quem precisa. “Trata-se de uma iniciativa maravilhosa, de mobilização positiva e agregadora utilizando o esporte. Projetos assim devem se tornar tradição, crescer e alcançar cada vez mais adeptos, para gerar uma onda de contribuições que estimulem a prática do esporte e a cidadania para ajudar o próximo”, considerou.

Segundo o diretor de Esportes e Eventos da FEL, Sandro Henrique Moreira, a Fundação está colaborando para divulgar mais uma ação do Sesc na área esportiva. “O Sesc é um parceiro antigo da Prefeitura e da FEL em inúmeras ações existentes. Para a Maratona Solidária, estamos reforçando a divulgação junto à imprensa e mídias locais, bem como repassando para grupos de corrida e caminhadas. É uma forma de alcançar mais público e ajudar em uma ação tão bonita e importante como essa”, disse.

Aprender e jogar

Todos os tênis arrecadados pela 2ª Maratona Solidária serão doados aos alunos do programa Aprender e Jogar, projeto esportivo e social do Sesc Paraná. Esta iniciativa trabalha com crianças e adolescentes, na faixa etária de 5 a 17 anos, e é desenvolvido em todo o Paraná desde 2013. O programa de iniciação esportiva ensina práticas de esporte, incentiva o hábito da atividade física e contribui para o crescimento físico, mental e social dos atendidos.

Além das aulas, que ocorrem duas vezes na semana, o projeto promove eventos esportivos e recreativos, festivais, torneios e passeios culturais, com o objetivo de promover a integração, experiências e vivências significativas no desenvolvimento das crianças e adolescentes em 29 municípios, com mais de 5 mil vagas em todo o estado. Os alunos atendidos são de famílias com renda mensal de até três salários mínimos, estudantes de escolas públicas ou com bolsa integral em escolas particulares.

