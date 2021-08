Fundação de Esportes de Londrina divulga a Central Paralímpica

Publicações diárias nas redes sociais trazem resultado dos Jogos Paralímpicos, quadro de medalhas e orientação sobre as modalidades

A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) dá continuidade à cobertura dos jogos de Tóquio, e lançou na última segunda-feira (23) a Central Paralímpica. Assim como realizou durante os Jogos Olímpicos, a FEL está divulgando as modalidades paralímpicas, com curiosidades e dados históricos, resultado das competições e quadro de medalhas.

As Paralimpíadas tiveram abertura na terça-feira (24), e a delegação brasileira da atual edição é a maior da história, com 236 atletas titulares que vão competir em 20 dentre as 22 modalidades.

A equipe da Central Paralímpica da FEL é formada pelo presidente da Fundação, Marcelo Oguido; o assessor de Esportes e Eventos, Sandro Moreira dos Santos; os educadores físicos Junior Dias, Alexandre Venâncio e Maurício Rosa; mais os estagiários Amanda Vilela e João Pedro Flosi.

O presidente da FEL, Marcelo Oguido, disse que as Olimpíadas e Paralimpíadas são os maiores jogos esportivos mundiais, que atletas e paratletas de todas as modalidades sonham em disputar. “Acompanhar esses eventos é importante para quem está começando a praticar, para ter em quem se espelhar e motivar a se desenvolver. Nosso intuito é divulgar esse e outros eventos, fomentando a prática esportiva e paradesportiva em nossa cidade”, disse.

Diariamente, eles realizam uma média de quatro postagens nas mídias sociais da Fundação de Esportes, Instagram e Facebook, incluindo vídeos, fotos e textos. Além de esclarecer sobre as modalidades praticadas pelos atletas com deficiência, a equipe dá destaque aos brasileiros, com atenção especial aos paratletas paranaenses e de Londrina.

A cidade conta com dois representantes nas Paralimpíadas de Tóquio 2020. Na paracanoagem, Giovane Vieira de Paula compete nas categorias KL3 (caiaque) e VL3 (canoa). Sua equipe é contemplada pelo Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), programa de patrocínio da Prefeitura. E, com a modalidade do parataekwondo estreando nos Jogos, a seleção brasileira tem como coordenador esportivo o londrinense Rodrigo Ferla. Ambos iniciam sua participação no dia 2 de setembro.

Segundo o assessor de Esportes e Eventos da FEL, Sandro Moreira dos Santos, a Central Olímpica teve boa repercussão e fez bastante sucesso, o que motivou a realização da sua versão para os Jogos Paralímpicos. “Recebemos muito apoio e incentivo do prefeito Marcelo Belinati, e queremos contribuir com a divulgação das Paralimpíadas, que de forma geral costuma receber uma atenção menor. Além disso, a Prefeitura de Londrina investe quase R$300 mil nos esportes paraolímpicos; essa é mais uma ação para fomentar e incentivar as pessoas com deficiência a procurarem atividades e esportes que melhorem sua vida e sua saúde”, destacou.

