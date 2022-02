Fundação de Esportes inicia preparação para os Jogos Escolares de Londrina 2022

Jogos retornam, após cancelamentos das últimas edições na pandemia, e a previsão é que sejam realizados entre os dias 28 de março e 8 de abril

Na última segunda-feira (7), o presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Marcelo Oguido, se reuniu com coordenadores para discutir a preparação do Município para os Jogos Escolares de Londrina (JEL’s) de 2022, previstos para serem realizados entre os dias 28 de março e 8 de abril. Foram pontuados temas como o regulamento, as inscrições, o congresso técnico e as formas de competição. Neste ano, em especial, comemora-se a volta da realização dos jogos, já que foram cancelados em 2020 e 2021, devido à pandemia de Covid-19.

Além de Oguido, participaram da reunião o coordenador de Educação Física do Núcleo Regional de Educação de Londrina (NRE), Oscar Filla, o assessor de eventos da FEL, Sandro dos Santos, e o coordenador dos JEL’s, Wilson Romano.

A respeito do que foi decidido na reunião, o assessor de eventos da FEL antecipou que o período de inscrições será até o dia 11 de março. Ele também informou que, em breve, serão publicadas informações sobre o regulamento, as datas das competições e as inscrições para os jogos no site da fundação. Sandro dos Santos ainda falou sobre as escolas que sediarão as competições, reforçando que as solicitações às instituições de ensino já foram enviadas pela FEL e o congresso técnico será agendado para o dia 16 de março.

Por sua vez, Marcelo Oguido ressaltou a importância do esporte na fase escolar. “Discutimos os espaços, os locais para definir os jogos, junto com as modalidades. São pontos importantes para o andamento dos jogos escolares, para a gente ter uma programação e fazer os ajustes necessários para que ocorra tudo bem. É de total importância fomentar cada vez mais o esporte na base, não apenas na iniciação. Então, a gente busca incentivar e fazer com que a criança e o adolescente fiquem mais próximos do esporte e, quem sabe, buscar novos talentos para o nosso município”, explicou.

Sobre os Jogos Escolares

Os JEL’s são realizados em parceria entre a Prefeitura, por meio da FEL, e o Núcleo Regional de Educação de Londrina. Eles representam a fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná e têm como sequência a classificação para a fase regional, a qual deve ser realizada em Centenário do Sul, entre os dias 6 e 11 de maio. A fase seguinte será a macrorregional, na cidade de Ibiporã, prevista para o mês de junho, e que classifica para a estadual, em julho, no município de Lapa. Ainda existe a competição nacional, a ser realizada no Rio de Janeiro, entre os meses de outubro e novembro.

A fase municipal dos jogos aborda modalidades coletivas, sendo elas o futsal, o basquete, o vôlei de quadra e o vôlei de praia. Já a estadual já contempla modalidades individuais, como atletismo e lutas. As categorias se dividem entre A e B, sendo a primeira constituída por alunos nascidos entre os anos de 2005 e 2007, ou seja, de 15 a 17 anos, e a segunda pelos alunos nascidos entre 2008 e 2010, tendo de 12 a 14 anos.

Samir Kadri/NCPML