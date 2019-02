Fundação de Esportes oferece atividades gratuitas para crianças e adolescentes

Jazz Infantil, Funcional Kids, futsal, taekwondo, basquete, voleibol, natação, entre outros, estão com inscrições abertas

Disponibilizar diferentes opções de atividades físicas para jovens é um dos objetivos da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), que está com inscrições abertas para diversos projetos gratuitos voltados para crianças e adolescentes. Um deles é o Funcional Kids, que estreia nesta terça-feira (12), no Ginásio de Esportes Professor Darcy Cortez, o Moringão, localizado na Rua Gomes Carneiro, 315.

O trabalho é voltado para meninos e meninas de 9 a 13 anos e oferece exercícios localizados e aeróbicos, correção postural, coordenação motora, flexibilidade, lateralidade e equilíbrio. As aulas serão ofertadas todas às terças e quintas-feiras, das 9 às 10 horas, no período da manhã, e das 17 às 18 horas no período vespertino.

A FEL também está recebendo inscrições para o Jazz Infantil, feminino e masculino, voltado para crianças com idade entre 10 e 14 anos. As aulas também iniciam nesta terça-feira (12) e vão acontecer sempre às terças e quintas-feiras, das 10 às 11 horas, no Moringão. O projeto vai proporcionar condicionamento físico, expressão corporal, coordenação, flexibilidade e ritmo.

No Moringão também são realizadas aulas de futsal, às quartas e sextas em dois horários: das 9 às 10 horas, para crianças de 6 a 10 anos; das 10 às 11 horas, para as que possuem entre 11 e 14 anos. Os interessados em participar das modalidades esportivas oferecidas no Moringão, devem se inscrever pessoalmente na sede da Fundação, que também fica na Rua Gomes Carneiro, 315. Dúvidas e informações no 3372-9191.

O presidente da FEL, Fernando Madureira, disse que é uma determinação do prefeito Marcelo Belinati investir cada vez mais na formação dos jovens de Londrina. “Com isso, muitas crianças são motivadas a iniciarem um atividade física, saem do sedentarismo e, muitas vezes, descobrem um talento e vão em busca do seu sonho”, enfatizou. Madureira também ressaltou que o esporte promove saúde e melhora a segurança pública, pois “blinda as crianças das coisas ruins que o mundo oferece”.

Centros esportivos

Diversas modalidades de esportes também são oferecidas em centros esportivos em todas as regiões da cidade, voltadas para jovens com idade entre 6 e 17 anos, por meio do Projeto Futuro, que proporciona atividade de iniciação esportiva de cunho social, pedagógico e de formação, de forma orientada e regular. O projeto atua no contraturno escolar, respeitando as fases de aprendizagem do aluno. As atividades são inteiramente gratuitas e as inscrições podem ser feitas no próprio local de treinamento, pois há vagas em todas os locais onde as ações são realizadas.

No Centro Esportivo Maria Cecília, localizado na Rua Luis Brugin, 615, região norte, há vagas para as aulas de natação, às terças e sextas de manhã e à tarde; taekwondo (terça a quinta, das 8h30 às 10h30); voleibol (segundas e quintas, das 15 às 16 horas) e futsal (segunda a sexta, das 8 às 12 horas, e terça a sexta, das 14 às 16 horas).

Também na região norte, na Praça da Juventude, localizada na Avenida Henrique Mansano, 769, acontecem aulas de futsal, de segunda a sexta, das 14 às 17 horas. A Praça da Juventude da região sul, localizada na Avenida Guilherme de Almeida, 2.247, também oferece aulas de futsal, de segunda a sexta, das 9 às 12 horas.

Na região oeste, no Ginásio de Esportes Bandeirantes, situado na Avenida Arthur Thomas, s/nº, há aulas de futsal de manhã, às segundas, quartas e sextas, das 8 às 12 horas, e à tarde, às terças e quintas, das 13h30 às 17 horas. No local também é ofertado basquetebol, às quartas e sextas, das 13h30 às 17 horas.

Ainda na região oeste, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), há oportunidade para jovens que desejam fazer futsal, às terças e quintas, das 8 às 12 horas, e voleibol, às segundas, quartas e sextas, das 14 às 18 horas. O local fica na Rua Ângelo Gaiotto, sem número, no Jardim Santa Rita I.

Na região central, os jovens podem procurar o Centro Social Urbano (CSU), na Vila Portuguesa, para fazer futsal, às segundas, quartas e sextas, das 14h30 às 17h30.

Também são realizadas aulas em diversas modalidades esportivas em escolas, associações de moradores e locais assistenciais espalhados pela cidade. É o caso da Associação de Moradores do Jardim Shangri-lá, que tem vagas para basquetebol, realizado às terças e quintas, das 14h30 às 16h30, na Rua Darcírio Egger, 321.

Caça Talentos

Também está em execução em Londrina, o projeto “Caça Talentos”, que visa descobrir jovens com habilidades em todas as modalidades esportivas acompanhadas pela FEL.

O objetivo é promover o esporte de base, contribuindo para a iniciação esportiva de novos atletas.

O projeto também busca a promoção de ações formativas e poderá atingir cerca de 1,5 mil meninos e meninas. O processo seletivo será feito após a firmação de convênio das modalidades com o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE).

Dayane Albuquerque/NCPML