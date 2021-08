Fundação de Esportes retoma aulas presenciais de alongamento e funcional

Primeira atividade será nesta sexta-feira (13), no Moringão; para participar é preciso se inscrever, pois as vagas são limitadas

A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) está retomando as aulas presenciais de alongamento e funcional. As atividades gratuitas serão desenvolvidas todas as terças e sextas, das 17h às 18h, no Ginásio de Esportes Professor Darci Cortez Ginásio (Moringão), que fica na Rua Gomes Carneiro. A primeira delas será nesta sexta-feira, dia 13 de agosto.

Para que isso fosse possível, os técnicos da FEL vão cumprir rigorosamente as medidas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus. Para a entrada e permanência nas aulas será obrigatório o uso das máscaras de proteção facial e a higienização das mãos com álcool 70%. Os participantes também deverão levar consigo sua própria garrafa de água e o número de participantes será limitado.

Ao todo, por aula, poderão participar até 15 pessoas. Por isso, o assessor de eventos da FEL, Sandro Santos, ressalta a necessidade de se fazer a inscrição antecipadamente. “As inscrições podem ser feitas diretamente aqui na Fundação de Esportes e, caso ainda haja vaga, o interessado pode se inscrever no horário da aula mesmo”, disse o assessor. Quem quiser tirar alguma dúvida pode telefonar para a FEL, no (43) 3372-9191.

As atividades serão ministrados pelos educadores físicos do Projeto Futuro, que agora fazem parte Programa Saúde Singular. Além dessa atividade, outras devem retomar presencialmente nas próximas semanas. A realização de atividades físicas ajuda na mobilidade articular, na diminuição das dores nas articulações, melhora a circulação sanguínea e promove o bem-estar.

NCPML