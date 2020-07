Futsal: TVs de times se unem para transmitir o Estadual

As TVs dos clubes da Série Ouro do Paranaense de Futsal se reuniram na noite de terça-feira, dia 14, por videoconferência, para estabelecer um padrão de transmissão para a edição 2020 da competição, que começa no dia 22 de agosto. A reunião vem depois de a Federação Paranaense de Futebol de Salão oferecer aos clubes a possibilidade de transmissão via TVNSports, do grupo NetShoes, que já gera jogos da Liga Futsal, Campeonato Catarinense de futebol, entre outros.

A intenção é conseguir 100% das exibições dos jogos da Série Ouro 2020. Para isso, toda a estrutura está sendo montada. Para evitar aglomeração de profissionais nos ginásios, a TV do time da casa vai gerar as imagens e compartilhar com a TV do time visitante, que pode fazer a sua narração e comentários, obedecendo alguns padrões de qualidade previamente estabelecidos.

Nesta primeira reunião, foram analisados os equipamentos dos representantes e decidido o padrão que serão geradas as imagens. Na próxima semana, um workshop será realizado para os membros do grupo, com dicas técnicas de manuseio do software que será usado nas lives.

“Vale ressaltar que essas TVs on-line estão cobrindo há um bom tempo o campeonato de ponta a ponta, trazendo ampla divulgação para a Série Ouro. É preciso valorizar esse trabalho local dos profissionais de imprensa, que, unidos, podem apresentar um padrão de qualidade muito bom aos espectadores do futsal paranaense. Queremos que seja seguido o acordo que foi previamente estabelecido em arbitral, em que cada clube tem direito a uma tv online, que pode transmitir os jogos dentro e fora de casa.” Essa frase fecha a carta aberta, assinada por todas as TVs on-line dos clubes da Série Ouro e encaminhada para o presidente da Federação Paranaense de Futsal (FPFS), Jesuel Laureano de Souza.