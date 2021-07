Garota atleta luta para competir em time masculino de futsal sub-12

Deputado do Carmo gravou um vídeo em apoio à Bia e se comprometeu em ajudar a atleta a poder retornar às quadras

O nome da atleta é Beatriz Ferreira, 12, e há três anos ela integra a equipe de futsal masculino de Itambé (PR), competindo agora pela categoria Sub-12. Toda a equipe ficou muito feliz quando a garota foi liberada para competir profissionalmente pela Novo Futsal Paraná (NFP) e pela Federação Paranaense de Futsal. Mas após duas partidas disputadas no Campeonato Estadual deste ano, uma resolução da federação proibiu que o Itambé tenha a Bia no time, liberando somente meninas de até 11 anos a participar.

Dirigentes do Itambé Futsal estão em busca de apoio para reverter essa decisão e procuraram ontem (30) o deputado estadual Do Carmo para intervir. Também lançaram uma campanha nas redes sociais, com a #todospelabia, que já tem a adesão de muitos apoiadores.

Segundo o técnico, Pietro de Souza Bettin, como não há equipes ou competição feminina, a Beatriz disputa junto aos meninos o sub-12 com grande destaque. “Lutamos pelo direito desta atleta de ter as mesmas condições que os meninos, que ela possa ter uma formação de base para chegar em condições de se tornar uma grande atleta no futuro”, afirmou.

O deputado Do Carmo gravou um vídeo em apoio à Bia e se comprometeu em ajudar a atleta a poder retornar às quadras com o time de futsal de Itambé. “Nós apoiamos esse pedido e queremos ver a Bia competindo. Pedimos mais respeito pelo esporte, pela diversidade e pelas pessoas. Todos pela Bia”, concluiu.