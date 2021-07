Governo divulga calendário dos Jogos Escolares do Paraná com competições em julho e agosto

Jogos terão formato diferente neste ano para preservar a segurança e a saúde de todos os envolvidos. Cada modalidade terá as competições organizadas por sua federação, com apoio do Governo do Paraná. As modalidades individuais serão realizadas em dias únicos.

O segundo semestre de 2021 será marcado pelo retorno dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs), que foram adiados por causa da pandemia do novo coronavírus. A Superintendência Estadual do Esporte divulgou o calendário e a estratégia para realizar as competições.

Os Jogos Escolares têm formato diferente neste ano para preservar a segurança e a saúde de todos os envolvidos e contribuir para o controle do avanço da pandemia no Estado.

Cada modalidade terá as disputas organizadas por sua federação, com apoio do Governo do Paraná. As modalidades individuais (atletismo, judô, karatê, badminton, taekwondo, ciclismo, tênis de mesa, xadrez e wrestling) serão realizadas em dias únicos – sem necessidade das delegações dormirem nos municípios –, com alimentação para todos.

Já as modalidades coletivas (basquetebol, handebol, vôlei, vôlei de praia, futsal) ocorrerão em dois dias. No entanto, apenas as equipes que se classificarem para semifinal e final ficarão em alojamentos. As equipes desclassificadas retornarão na mesma data para seus municípios de origem. Também haverá competições online – as federações de ginástica rítmica e de xadrez decidiram por este formato.

O novo formato é exclusivo para época de pandemia. Além disto, os JEPs podem sofrer alterações no decorrer do processo, sempre em consonância ao momento epidemiológico e às diretrizes dos órgãos de Saúde (estadual e município-sede).

Os regulamentos podem ser conferidos no site oficial dos JEPs.

Confira as datas e os municípios-sede:

ATLETISMO – 14 e 15 de agosto – Cascavel

BADMINTON – 14 de agosto – Toledo

BASQUETEBOL – 07 e 08 de agosto – Campo Mourão

CICLISMO – 1º de agosto – Londrina

FUTSAL – 14 e 15 de agosto – Campo Mourão

GINÁSTICA RÍTMICA – 11 de julho e 30 de julho – ONLINE

GINÁSTICA ARTÍSTICA – 28 de agosto – Curitiba

HANDEBOL – 21 e 22 de agosto – Campo Mourão

JUDÔ – 14 de agosto – Curitiba

KARATÊ – 28 de agosto – Apucarana

WRESTLING – 14 de agosto – Cambé

NATAÇÃO – 21 e 28 de agosto e 04 de setembro – Curitiba

TAEKWONDO – 14 de agosto – Cascavel

TÊNIS DE MESA – 08 de agosto – Toledo

VOLEIBOL – 28 e 29 de agosto – Campo Mourão

VÔLEI DE PRAIA – 28 e 29 de agosto – Campo Mourão

XADREZ – 07 e 14 de agosto – ONLINE