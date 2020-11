GT Sprint Race Special Edition define seus campeões

Pedro Lopes/Gabriel Silva (PRO), Weldes Campos/Ricardo Sperafico (PROAM) e Raphael Teixeira (AM) garantiram o título neste domingo

A Special Edition, uma das novidades da GT Sprint Race para 2020, conheceu no domingo 01/11, seus campeões de 2020. Após duas etapas – Goiânia e Londrina - , Pedro Lopes/Gabriel Teixeira (GTSR#18), na PRO, Weldes Campos/Ricardo Sperafico (GTSR#11) na PROAM, e Raphael Teixeira (GTSR#37), na AM, garantiram o título geral da disputa cada campeão recebeu R$ 40 mil e ainda somou importantes pontos para a classificação Overall, que incluirá também os resultados da GT Sprint Race.

A terceira corrida, realizada na tarde do domingo (01/11) e que fechou a classificação geral da Special Edition teve como vencedores Ricardo Sperafico/Weldes Campos, com o tempo de 28min25seg012, Sérgio Ramalho/Daniel Coutinho/Dudu Trindade (PRO), a 1seg367 do vencedor, e Diego Nunes/Marcelo Brisac/Eduardo Menossi (AM), a 1seg617.

Ricardo Sperafico e Weldes Campos fecharam o fim de semana no Autódromo Internacional Ayrton Senna com quase 100% de aproveitamento. A dupla deixou de ficar na frente apenas na segunda corrida, quando garantiram o segundo lugar. Em um momento tão positivo, eles ainda não deixaram escapar o título da GT Sprint Race Special Edition.

Sperafico fez uma análise da etapa. “Foi um final de semana perfeito. Ganhamos todas as provas na nossa categoria e duas no geral no geral. Pode-se dizer que a dupla foi imbatível”, brincou o piloto paranaense. Eles chegaram ao titulo após totalizarem 144 pontos, contra 108 de Marcelo Henriques/Alex Seid (GTSR#1), e 94 de Adalberto Batista (GTSR#793).

Na categoria PRO, a briga foi apertada. Pedro Lopes e Gabriel Silva ficaram com o primeiro lugar mesmo sem terminar a terceira corrida neste domingo. A regularidade foi determinante para a conquista, já que somaram 116 pontos. O segundo lugar ficou com Gerson Campos (GTSR#82), com 108, enquanto o terceiro foi da parceria Thiago Camillo/Pedro Ferro (GTSR#21), com 102.

“Foi um fim de semana difícil nos treinos e na classificação. O título é fruto de nossa regularidade ao longo das duas etapas. Estou feliz por esse troféu importante e vai fazer agregar muito na minha carreira, especialmente pela qualidade dos demais pilotos”, afirmou Pedro Lopes.

A AM também apresentou bastante equilíbrio na definição do primeiro colocado. Raphael Teixeira, de Goiânia, fechou a prova em segundo na categoria e quarto no geral, mas foi o suficiente para assegurar o título. O piloto somou 107 pontos, seguido do trio Diego Nunes/Marcelo Brisac/Eduardo Menossi, com 107, e por Pedro Costa/Luiz Arruda (GTSR#44), com 100.

“Era melhor ter vencido hoje. Mas temos de pensar no campeonato. Muito feliz com o título e o desempenho nas provas, pois a gente não esperava. Na verdade, nós não sabíamos nem que estaria aqui, pois decidimos na última hoje. Mas foi um fim de semana muito bom”, disse Raphael.

A GT Sprint Race - Special Edition definirá seus campeões após a somatória das duas etapas – Goiânia e Londrina. Além do título, os campeões de cada categoria ainda receberão 40 mil pela conquista e ainda somarão pontos para o título Overall em cada categoria (Brasileiro + Special Edition).

A GT Sprint Race é patrocinada pela Tekbond, Yokohama, Militec1, Sparco, TecPads, Injepro e -Fremax.

Resultado da Corrida 3 - Londrina

1)#11 Ricardo Sperafico/Weldes Campos (PROAM), 28min25s012

2)#17 Sérgio Ramalho/Daniel Coutinho /Dudu Trindade (PRO), a 1s367

3)#58 Diego Nunes/Marcelo Brisac /Eduardo Menossi (AM), a 1s617

4)#37 Raphael Teixeira/Vinny Azevedo (AM), a 3s446

5)#77 Lourenço Beirão (PRO), a 3s808

6)#1 Marcelo Henriques/Alex Seid (PROAM), a 7s916

7)#44 Pedro Costa/Luiz Arruda (AM), a 8s118

8)#21 Thiago Camilo/Pedro Ferro (PRO), a 8s870

9)#45 Guga Lima/Luís Debes (PROAM), a 9s217

10)#793 Adalberto Baptista (PROAM), a 10s097

11)#27 Edison Cortez (AM), a 12s601

12)#82 Galid Osman/Gerson Campos (PRO), a 12.833

13#18 Pedro Lopes/Gabriel Silva (PRO), a 2 voltas

14)#55 Caê Coelho/Walter Lester (AM), a 4 voltas

15)#7 Leo Torres/Pedro Bezerra (AM), a 6 voltas

16)#30 Josimar Jr./Rodrigo Sperafico (PROAM), 0

Classificação da Special Edition após duas etapas:

PRO

1) #18 Pedro Lopes/Gabriel Silva, 116 pontos

2) #82 Gerson Campos, 108

3) #21 Pedro Ferro/Thiago Camilo, 102

4) #17 Daniel Coutinho/Dudu Trindade/Sérgio Ramalho, 93

5) # 85 Galid Osman, 73

6) #77 Daniel Correa, 54

7) #77 Lourenço Beirão, 18

PROAM

1) #11 Weldes Campos/Ricardo Sperafico, 144 pontos

2) #01 Marcelo Henriques/Alex Seid, 108

3) #793 Adalberto Baptista, 94

4) #53 Enrico de Lucca/Danillo Ramalho, 66

5) #45 Guga Lima/Luis Debbes, 54

6) #30 Josimar Jr./Rodrigo Sperafico, 32

AM

1) #37 Raphael Teixeira, 107 pontos

2) #85 Marcelo Brisac/Eduardo Menossi/Diego Nunes, 107

3) #44 Luiz Arruda/Pedro Costa, 100

4) #55 Walter Lester, 91

5) #77 Pedro Bezerra, 77

6)#37 Vinny Azevedo, 72

7) #27 Edison Cortez, 70

8) #55 Luca Milani, 52

9) #09 Sidney Campos, 41

10) #11 Caê Coelho, 39

11) #7 Léo Torres, 36

12) #27 Giuliano Losacco, 33

Calendário – Gt Sprint Race 2020

1º/08 – Cascavel/ PR (#GrandOpening)

29/08 – Mogi Guaçu/SP

20/09 – Goiânia/GO (#Special Edition)

08/10 – Curitiba/PR (#SuperPole)

11/10 – Curitiba/PR

1º/11 – Londrina/PR - Special Edition

28/11 – Interlagos/ SP (#SetUpFree)

19/12 – Curitiba/PR (#MatchPoint)

Silvana Grezzana Santos/Asimp