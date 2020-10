GT Sprint Race Special Edition desembarca em Londrina e terá reforço no grid

Os campeões do torneio inédito da categoria serão conhecidos no próximo domingo, 1º de novembro, no Autódromo de Londrina.

A GT Sprint Race prepara uma das maiores disputas de seu calendário. As três corridas válidas para a segunda e decisiva etapa do torneio da Special Edition da temporada 2020 serão realizadas no próximo final de semana, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina. Depois de 20 dias, as máquinas estão de volta: a primeira corrida será sábado (31/10) às 16 horas, enquanto a segunda e a terceira serão no domingo (1º/11), às 09h30 e às 13h15, respectivamente. Na sexta-feira, 30, os pilotos entram na pista para o primeiro treino oficial. O segundo treino e o treino classificatório no traçado misto da pista paranaense estão programados para o sábado.

O português Lourenço Beirão fará sua segunda participação na competição. A estreia foi em outubro de 2019 na Sprint Race Internacional Cup no Uruguai, na qual conquistou uma vitória e a volta mais rápida. O piloto começou a competir em 2012, passou pelo kart, tem vasta experiência e é atuante nas provas do Turismo Europeu acumula pódios e vitórias. Participou dos principais campeonatos na Europa como o GT Open pela equipe BMW, da Sear Leon Eurocup, Espanha GTS, Endurance Trophy IBER GT e GT Endurance Series, WTCC e Britânico de GT. É vice campeão da Fórmula BMW Júnior Cup (12 pódios, 2 vitórias), e compôs o elenco da Winter Series Fórmula 3 Espanha e Eurocup Fórmula Renault 2.0.

“Depois de como ocorreu no ano passado as expectativas têm que ser altas, mas estou ciente da competitividade e que não será fácil. Em contrapartida terei logo algumas desvantagens, pois não conheço o circuito de Londrina nem este novo carro. Terei que me focar muito nos treinos para tirar o maior partido de tudo. Acredito que terei condições para estar entre os cinco primeiros e se assim for tudo farei para um pódio ou vitória”, declara Beirão.

Galid Osman, 34 anos, já esteve na Sprint Race como piloto convidado em 2016. Começou a competir com sete anos de idade no Kart e conquistou alguns títulos pelo Brasil. Aos 15 anos foi correr no Campeonato Paulista de Fórmula Ford, onde conquistou o título em 2005. Em 2012 estreou na Stock Car e, hoje, é piloto da Shell Racing, contemplando sete pódios, duas poles e duas vitórias na categoria.

“A expectativa é muito boa para a prova, já que irei correr ao lado de um piloto da PRO que é o Gerson, ele que é bastante experiente com o carro. Unindo a experiência dele com o carro e a minha com o automobilismo em geral tenho certeza que juntos faremos um grande fim de semana. Londrina é uma pista que gosto muito e sempre andei bem nas categorias em que disputei”, diz Galid.

Já Gustavo Antunes Lima, ou Guga Lima como é chamado, 23 anos de idade, fará sua estreia na GT Sprint Race a bordo do GTSR#45 ao lado de Luís Debes. Guga desde um mês de idade vive em Brasília, é natural de Curitiba, onde mora grande parte da família. O piloto iniciou sua carreira no kart aos 12 anos, correu por três temporadas em campeonatos europeus de fórmula até retornar ao Brasil e seguir o rumo das categorias de turismo. Correu no Campeonato Brasileiro de Turismo e estreou na Stock Car em 2015. Fez sua primeira temporada completa em 2016, aos 19 anos.

“Sempre tive curiosidade de conhecer a categoria e o novo GT, que ficou lindo. Tenho que parabenizar toda a equipe da Sprint Race pelo maravilhoso projeto. Quero ir lá, aprender, conhecer o carro e estar no meio da categoria que está crescendo bastante. E o foco é fazer um bom trabalho, adaptar o mais rápido possível e fazer um bom trabalho com o meu companheiro Luís Debes”, conta Guga. “Conheço bem a pista de Londrina e sempre obtive bons resultados. Então, já vou chegar animado por gostar do circuito”, completa.

Este ano, as etapas são todas em circuitos nacionais e na prova de Londrina o grid é composto por 32 pilotos, sendo um estrangeiro (Portugal) e representantes de cinco regiões brasileiras (Sul, Sudeste, Centro-oeste, Norte e Nordeste) e sete Estados mais o Distrito Federal (São Paulo, Paraíba, Amazonas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e Paraná), além de 14 cidades brasileiras.

GT Sprint Race 2020

O calendário está dividido em duas séries: o campeonato nacional propriamente dito, com seis etapas, todas no Brasil (Cascavel, Velocitta, Interlagos e Curitiba), e uma “Special Edition” (Goiânia e Londrina), com três provas. Da somatória dessas duas séries sairá o campeão da Overall nas suas respectivas categorias: PRO, PROAM e AM.

Programação GT Special Edition – Etapa Londrina

Sexta-feira, 30 de outubro

13h00 – Track Walk

15h30 às 16h30 – Treino Oficial 1 (máximo 22 voltas)

16h45 – Briefing

Sábado, 31 de outubro

09h30 às 10h30 – Treino Oficial 2 (máximo 22 voltas)

13h30 às 14h00 – Treino Classificatório (2 voltas lançadas para cada carro)

16h00 – Corrida 1 (20 minutos e mais uma volta)

Domingo, 1º de novembro

09h35 – Corrida 2 (20 minutos e mais uma volta)

13h15 – Corrida 3 (25 minutos e mais uma volta)

13h50 às 14h00 – GT Sprint Race – Cerimônia de entrega dos troféus

Confira o grid da segunda etapa da GT Sprint Race Special Edition:

#18 Pedro Lopes/Gabriel Silva, PRO

#21 Pedro Ferro/Thiago Camilo, PRO

#82 Gerson Campos/Galid Osman, PRO

#17 Daniel Coutinho/Dudu Trindade/Sérgio Ramalho, PRO

#77 Lourenço Beirão, PRO

#88 Marco Garcia, PRO

#11 Weldes Campos/Ricardo Sperafico, PROAM

#53 Enrico de Lucca/Danillo Ramalho, PROAM

#01 Marcelo Henriques/Alex Seid, PROAM

#793 Adalberto Baptista, PROAM

#30 Josimar Jr./Rodrigo Sperafico, PROAM

#45 Guga Lima/Luís Debes, PROAM

#44 Luiz Arruda/Pedro Costa, AM

#85 Marcelo Brisac/Eduardo Menossi/Diego Nunes, AM

#55 Walter Lester/Caê Coelho, AM

#09 Sidney Campos, AM

#07 Pedro Bezerra, AM

#27 Edison Cortez, AM

Classificação da Special Edition:

PRO

1) #18 Pedro Lopes/Gabriel Silva, 71 pontos

2) #77 Daniel Correa, 54

3) #21 Pedro Ferro/Thiago Camilo, 49

4) #82 Gerson Campos, 35

5)#17 Daniel Coutinho/Dudu Trindade/Sérgio Ramalho, 29

PROAM

1) #11 Weldes Campos/Ricardo Sperafico, 69 pontos

2) #53 Enrico de Lucca/Danillo Ramalho, 66

3) #01 Marcelo Henriques/Alex Seid, 59

4) #793 Adalberto Baptista, 42

5) #30 Josimar Jr./Rodrigo Sperafico, 32

AM

1) #44 Luiz Arruda/Pedro Costa, 59 pontos

2) #85 Marcelo Brisac/Eduardo Menossi/Diego Nunes, 54

3) #55 Walter Lester/Luca Milani, 52

4) #09 Sidney Campos, 41

5) #07 Pedro Bezerra/Raphael Teixeira, 41

6) #27 Edison Cortez/Giuliano Losacco, 33

Calendário – GT SPRINT RACE 2020

1º/08 – Cascavel/ PR (#GrandOpening)

29/08 – Mogi Guaçu/SP

20/09 – Goiânia/GO (#Special Edition)

08/10 – Curitiba/PR (#SuperPole)

11/10 – Curitiba/PR

1º/11 – Londrina/PR - Special Edition

28/11 – Interlagos/ SP (#SetUpFree)

19/12 – Curitiba/PR (#MatchPoint)

