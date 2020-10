GT Sprint Race Special Edition será em Londrina em clima de decisão

Campeões do torneio serão conhecidos no dia 1º de novembro

Daqui a 15 dias, o elenco da GT Sprint Race Special Edition chega ao Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, para o segundo e decisivo evento da temporada. As atividades começam na sexta-feira, dia 30 de outubro, com os treinos oficiais. As três corridas serão realizadas no sábado, 31 de outubro, com uma bateria e, no domingo, 1º de novembro, acontecem as duas finais com transmissão ao vivo.

Estão confirmados 30 pilotos para a GT Sprint Race Special Edition que participarão sozinhos ou em até três pilotos, cada qual em sua respectiva classe (PRO, PROAM e AM), dividindo as novas máquinas da categoria na pista de 3.055 metros de extensão (sentido anti-horário), utilizarão o traçado mais curto, passando pela chicane.

O Autódromo de Londrina recebe a GT Sprint Race pela nona vez, a primeira foi em 2013 no circuito longo com duas provas diurnas, sendo que a primeira prova noturna foi em 2014. Este ano, a tradicional corrida noturna no circuito precisou ser adiada para 2021 devido a alterações no calendário causadas pela pandemia do Covid-19. A pista paranaense só ficou de fora quando a competição estreou no calendário automobilístico em 2012.

O calendário está dividido em duas séries: o campeonato nacional propriamente dito, com seis etapas, todas no Brasil (Cascavel, Velocitta, Interlagos e Curitiba), e uma “Special Edition” (Goiânia e Londrina), com três provas e uma premiação total de R$ 100 mil. Da somatória dessas duas séries sairá o campeão da Overall nas suas respectivas categorias: PRO, PROAM e AM.

Nas etapas da Special Edition o sistema de classificação segue regulamento ao estilo australiano, onde as duas primeiras corridas são classificatórias para a grande final. Os competidores, além do título do minitorneio, concorrerão a R$ 40.000,00, como prêmio aos campeões e R$ 20.000,00 aos vice-campeões. Os valores serão em crédito para serem utilizados na próxima temporada da GT Sprint Race.

As máquinas

Londrina receberá pela primeira vez os novos carros da GT Sprint Race. Os dois modelos da temporada 2020 mantiveram o conceito de cockpit utilizado nos modelos anteriores, o qual o piloto fica sentado no meio do carro. O chassi é tubular de aço inox e peso total de 1.000 kg. O motor V6, 3.6 litros, 300 cv de potência e um torque de 40 kg. Em relação aos freios, as pinças são de fabricação Argentina, marca doppler, discos de freios Fremax e pastilhas de freios TecPads.

Já na parte eletrônica, passaram a usar o modelo S8000 da Injepro, onde o piloto tem todas as informações técnicas do carro no volante, as quais facilitarão muito o entendimento dos sinais vitais do motor, evita possíveis quebras e, acima de tudo, traz uma facilidade ainda maior com relação ao equilíbrio de todos os carros. Já na parte da suspensão, todas elas são independentes, através de duplo triângulo e push rods.

Os GTs são compostos por um câmbio sequencial de fabricação francesa, super conceituado no mundo do automobilismo, chamado Sadev, com seis marchas, power shift e paddle shift (câmbio na borboleta). Os novos modelos contam com dimensões semelhantes aos carros originais de fábrica.

A GT Sprint Race é patrocinada pela Tekbond, Yokohama, Militec1, Sparco, TecPads, Injepro e -Fremax.

Programação GT Sprint Race | Special Edition – Londrina/PR

Sexta-feira, 30 de outubro

13h00 – Track Walk

15h30 às 16h30 – Treino Oficial 1 (máximo 22 voltas)

16h45 – Briefing

Sábado, 31 de outubro

09h30 às 10h30 – Treino Oficial 2 (máximo 22 voltas)

13h30 às 14h00 – Treino Classificatório (2 voltas lançadas para cada carro)

16h30 – Corrida 1 (20 minutos e mais uma volta)

Domingo, 1º de novembro

10h05 – Corrida 2 (20 minutos e mais uma volta)

13h45 – Corrida 3 (25 minutos e mais uma volta)

14h20 às 14h30 – GT Sprint Race – Cerimônia de entrega dos troféus

Classificação da Special Edition:

PRO

1) #18 Pedro Lopes/Gabriel Silva, 71 pontos

2) #77 Daniel Correa, 54

3) #21 Pedro Ferro/Thiago Camilo, 49

4) #82 Gerson Campos, 35

5)#17 Daniel Coutinho/Dudu Trindade/Sérgio Ramalho, 29

PROAM

1) #11 Weldes Campos/Ricardo Sperafico, 69 pontos

2) #53 Enrico de Lucca/Danillo Ramalho, 66

3) #01 Marcelo Henriques/Alex Seid, 59

4) #793 Adalberto Baptista, 42

5) #30 Josimar Jr./Rodrigo Sperafico, 32

AM

1) #44 Luiz Arruda/Pedro Costa, 59 pontos

2) #85 Marcelo Brisac/Eduardo Menossi/Diego Nunes, 54

3) #55 Walter Lester/Luca Milani, 52

4) #09 Sidney Campos, 41

5) #07 Pedro Bezerra/Raphael Teixeira, 41

6) #27 Edison Cortez/Giuliano Losacco, 33

Silvana Grezzana Santos/Asimp